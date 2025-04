LA CONFÉRENCE DE MONTRÉAL ET LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC S'ASSOCIENT POUR RENFORCER LA COMPÉTITIVITÉ DES PME QUÉBÉCOISES À L'INTERNATIONAL

MONTRÉAL, le 22 avril 2025 /CNW/ - Le Forum Économique International des Amériques (FEIA) est fier d'annoncer que la Conférence de Montréal, événement phare du FEIA, a signé une nouvelle association avec le gouvernement du Québec pour les années 2025 et 2026.

Cette collaboration s'inscrit dans un programme visant à renforcer la compétitivité internationale des PME québécoises, à favoriser leur expansion et à attirer des investissements étrangers, tout en contribuant à l'influence diplomatique et économique du Québec à l'échelle mondiale.

Plusieurs actions seront déployées dans le cadre de cet accord :

Stimuler la participation des PME québécoises , incluant celles situées en dehors du Grand Montréal, à travers des thématiques et activités ciblées ;

, incluant celles situées en dehors du Grand Montréal, à travers des thématiques et activités ciblées ; Créer des opportunités de maillage stratégique entre les entreprises québécoises et des investisseurs internationaux ;

entre les entreprises québécoises et des investisseurs internationaux ; Offrir des activités de formation et de mentorat destinées à renforcer les compétences des dirigeant•es de PME ;

destinées à renforcer les compétences des dirigeant•es de PME ; Soutenir les actions de diplomatie économique du Québec à l'international ;

du Québec à l'international ; Promouvoir l'image du Québec et de Montréal auprès de publics étrangers.

« Dans le contexte commercial actuel, il est plus que jamais essentiel pour les entreprises québécoises d'établir de nouveaux partenariats à l'échelle internationale afin de diversifier leurs marchés. C'est de cette façon que l'expertise du Québec pourra rayonner davantage dans le monde au bénéfice de notre économie. La Conférence de Montréal contribue grandement à cet objectif, et nous sommes heureux de nous associer à cet événement d'envergure internationale », a soutenu Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et ministre responsable du Développement économique régional.

« Ce partenariat avec le Gouvernement du Québec témoigne de l'importance stratégique accordée à la Conférence de Montréal. Nous sommes fiers de collaborer avec le gouvernement pour aider les entreprises québécoises à se développer sur la scène internationale et stimuler les investissements étrangers au Québec », a affirmé Nicholas Rémillard, chef de la direction du Forum économique international des Amériques.

Avec ce renouvellement, la Conférence de Montréal (présenté par le FEIA) et le Gouvernement du Québec réaffirment leur ambition commune de faire de cet événement un levier clé pour le développement économique et le rayonnement des industries québécoises à l'international, tout en favorisant le partage des connaissances au sein de l'écosystème québécois.

À PROPOS DE LA CONFÉRENCE DE MONTRÉAL (PRÉSENTÉ PAR LE FEIA) :

La Conférence de Montréal est un événement de premier plan réunissant des décideurs économiques, politiques et académiques pour débattre des enjeux mondiaux, favoriser l'innovation et promouvoir le développement économique et le commerce international.

À PROPOS DU FORUM ÉCONOMIQUE INTERNATIONAL DES AMÉRIQUES (FEIA) :

Le Forum Économique International des Amériques (FEIA), créé en 1994, favorise les échanges et l'innovation pour relever les défis mondiaux. Grâce à son réseau, il organise des événements réunissant des leaders politiques, économiques et académiques. Les conférences se tiennent à Montréal, Toronto, Miami, Paris, Buenos Aires et Phoenix.

Accréditation des médias

Les demandes d'accréditation des médias peuvent être soumises via ce formulaire. Les demandes d'entrevues avec les conférenciers peuvent être envoyées à Virginie Provencher ([email protected]).

SOURCE Forum économique international des Amériques

Pour toutes demandes médias, veuillez contacter : Virginie Provencher, 514-557-0582, [email protected]; Sébastien Lachaine, 514-794-6127, [email protected]