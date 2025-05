Une initiative du Forum économique international des Amériques au coeur des grandes transformations mondiales

MONTRÉAL, le 12 mai 2025 /CNW/ - Du 9 au 11 juin 2025, l'Hôtel Bonaventure accueillera une nouvelle édition de la Conférence de Montréal sous le thème « Le changement, vecteur d'opportunités ». Organisé par le Forum économique international des Amériques (FEIA), cet événement emblématique rassemble, depuis plus de trois décennies, plus de 2500 participants et 150 conférenciers issus des milieux économique, politique, financier et académique pour réfléchir aux grands enjeux de notre époque et façonner les solutions de demain.

Transformer l'information en décisions

Dans un climat d'incertitude et de transformation globale, la Conférence de Montréal s'affirme comme un lieu incontournable de réflexion stratégique, d'influence et de passage à l'action. C'est là que les idées prennent forme, que les échanges se transforment en partenariats, et que les visions communes se concrétisent en initiatives tangibles.

En rassemblant des leaders d'opinion, des décideurs et des acteurs du changement venus de tous horizons, la conférence favorise l'émergence de nouvelles alliances commerciales, de collaborations intersectorielles et de réponses audacieuses aux grands défis globaux.

Comprendre le monde de demain, aujourd'hui

Pendant trois jours, la Conférence de Montréal explorera des enjeux stratégiques au cœur des grandes transformations mondiales. La programmation et les discussions s'articuleront autour de trois grandes journées thématiques, la finance, le marché des capitaux et l'accélération digitale (9 juin), les ressources stratégiques et la transition énergétique (10 juin), ainsi que le commerce mondial, politiques économiques et diplomatie urbaine (11 juin). Pour nourrir ces réflexions, des conférenciers de haut niveau prendront la parole, dont :

Jenny Johnson , présidente-directrice général, Franklin Templeton

, présidente-directrice général, Laurent Ferreira , président et chef de la direction, Banque Nationale

, président et chef de la direction, Banque Nationale Martine Biron , ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Québec

ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Québec Jean-Guy Desjardins , président du conseil et chef mondial de la direction, Fiera Capital

, président du conseil et chef mondial de la direction, Fiera Capital Ali Dibadj , directeur général, Janus Henderson

, directeur général, Nancy Southern , présidente-directrice générale, ATCO

, présidente-directrice générale, ATCO Lee Jang -woo , maire, ville métropolitaine de Daejeon, Corée du Sud

, maire, ville métropolitaine de Daejeon, Corée du Sud William C. Stone , président du conseil et directeur général, SS&C Technologies

, président du conseil et directeur général, SS&C Technologies Geneviève Fortier , chef de la direction, Promutuel Insurance

, chef de la direction, Promutuel Insurance Jeffrey R. Orr , président et chef de la direction, Power Corporation du Canada

Un rendez-vous initiateur d'alliances stratégiques

Bien plus qu'un espace de réflexion, la Conférence de Montréal est un véritable catalyseur de rencontres stratégiques. Avec une programmation dynamique incluant déjeuner-causeries, rencontres B2B et cocktails de réseautage, les participants pourront établir des connexions privilégiées, nouer des partenariats d'affaires et partager des idées innovantes.

Ces opportunités favorisent le développement économique des entreprises québécoises, canadiennes et internationales, tant sur le plan local qu'à l'échelle mondiale.

« Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons unir nos forces et établir des partenariats internationaux afin de relever les grands défis liés à la transition énergétique et au contexte géopolitique actuel. La Conférence de Montréal est une occasion privilégiée de multiplier les collaborations d'affaires, de diversifier nos marchés et de promouvoir l'expertise de nos entreprises, qui font du Québec et de la métropole des partenaires incontournables à l'international », soutient Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval.

« La Conférence de Montréal est l'endroit où les idées prennent vie et se transforment en actions », affirme Nicholas Rémillard, chef de la direction du Forum économique international des Amériques. « Dans un monde confronté à des défis aussi urgents que complexes, nous rassemblons des leaders du monde entier pour favoriser la collaboration, faire émerger des solutions et bâtir un avenir plus résilient. »

Devenez acteur du changement et rejoignez les décideurs qui façonnent le monde de demain. Découvrez la programmation complète et la liste des conférenciers sur le site officiel de la Conférence de Montréal.

À propos de la Conférence de Montréal

La Conférence de Montréal réunit des décideurs de toutes les sphères de la société pour aborder les plus grands enjeux actuels. Lancée en 1994, la Conférence est passée d'un rassemblement ponctuel à un événement de renommée internationale sur plusieurs jours, auquel participent des dirigeants et des décideurs des mondes gouvernementaux, économiques et universitaires.

L'emplacement de l'événement, au cœur de la métropole, offre au public un rare aperçu socio-politique et économique qui couvre à la fois une perspective nord-américaine et européenne, tout en mettant de l'avant les meilleures pratiques employées à travers le monde.

Accréditation des médias

Les demandes d'accréditation média et d'entrevues avec les conférenciers peuvent être envoyées à Virginie Provencher ( [email protected] ).

