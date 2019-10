Conférence canadienne sur les parcs - Plus de 400 participants réunis à Québec

QUÉBEC, le 7 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Plus de 400 participants d'horizons divers sont réunis cette semaine au Centre des congrès de Québec pour la 2e édition de la Conférence canadienne sur les parcs, sous le thème « Des parcs pour tous et tous pour les parcs ».

Hôte de l'événement, la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) a travaillé de concert avec Parcs Canada, le Conseil canadien des parcs et l'Association canadienne des parcs et loisirs (ACPL) comme partenaires organisateurs. Le gouvernement du Québec figure également comme Grand partenaire. Plusieurs autres organismes et entreprises ont également contribué.

La conférence sera l'occasion de partager les bonnes pratiques, les expertises et les initiatives innovatrices en matière de conservation, d'engagement social, de connexion à la nature, de tourisme et de retombées économiques liées aux parcs. Les thèmes abordés mettront en lumière les aspects bénéfiques des parcs et des aires protégées.

Des présentations inspirantes

La programmation comprend une impressionnante liste de plus de 50 présentations diversifiées, regroupées sous 4 grands thèmes : Collaboration, Connexion à la nature, Conservation et Leadership.

Elle inclut également des séances spéciales et des conférenciers inspirants, de renommée mondiale, comme :

Florence Williams

Les effets de la nature sur le cerveau : sa contribution à notre bonheur, à notre santé et à notre créativité

Sheila Watt-Cloutier

Enjeux environnementaux et défis des peuples autochtones dans l'Arctique : une interconnexion éclairante

Alan Latourelle

Faire face aux défis et saisir les opportunités pour les parcs avec leadership

Le futur des efforts en conservation

Le Dr Jonathan Baillie, vice‑président exécutif et directeur scientifique à la National Geographic Society, présentera les opportunités et le potentiel des parcs et aires protégées du Canada quant aux actions en conservation dans le cadre de la conférence Beyond 2020 : Canada's Role in a "Global New Deal for Nature".

L'éducation et les parcs

Comment les parcs et les aires protégées, ainsi que le milieu de l'éducation, peuvent‑ils collaborer pour créer de véritables opportunités pour les enfants afin qu'ils puissent en apprendre davantage sur la nature? C'est ce dont il sera question dans une séance composée d'intervenants réputés de la Fondation Lawson, de la Sépaq, du Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Québec, de Parcs Canada et de Child & Nature Alliance of Canada.

Les impacts sur la santé

Découvrez les bienfaits insoupçonnés de la nature sur la santé humaine grâce à trois études de cas : une intervention par la nature auprès d'adolescents ayant une problématique de dépendance, des actions pour transformer les espaces publics en espaces verts et santé, et une étude réalisée dans un parc provincial de l'Ontario sur les avantages de différents écosystèmes sur la santé.

Programmation détaillée : http://canadianparksconference.ca/fr/programmation

Citations

« Nous sommes très heureux d'accueillir à Québec les représentants de la communauté canadienne des parcs et, plus largement, les gens qui s'intéressent aux bienfaits de la nature. La Conférence sera une excellente occasion pour collaborer, échanger et apprendre les uns des autres à travers différents points de vue. » - Catherine Grenier, vice-présidente à l'exploitation des parcs nationaux, Sépaq et co-présidente du comité organisateur de la Conférence canadienne sur les parcs 2019

« Cette Conférence offre une belle occasion de discuter des retombées touristiques et économiques générées par les parcs dans nos régions, en plus des bénéfices très importants qu'ils apportent aux générations actuelles et futures. À cet égard, le Québec offre un bel exemple de collaboration entre le Ministère, la Sépaq et l'Administration régionale Kativik. Nous poursuivrons nos efforts, de concert avec les communautés locales et autochtones, pour le développement du réseau des parcs nationaux du Québec. » - Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs

« Au Québec, les parcs nationaux constituent des destinations de choix où les gens de tous âges aiment passer du temps pour se ressourcer, être en contact avec la nature et pratiquer une activité physique, sportive ou de plein air. Ce grand rendez-vous des acteurs du milieu est une occasion unique d'échanger sur les meilleures pratiques pour répondre aux attentes du public visiteur, tout en perpétuant la conservation de ces milieux naturels. » - Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

