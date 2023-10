Conférence Adaptation Futures 2023 - Adapter nos communautés : une responsabilité collective

MONTRÉAL, le 4 oct. 2023 /CNW/ - C'est devant des chercheurs, praticiens et décideurs gouvernementaux venant de plus de 120 pays que s'est tenu le Panel de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) « Adapter nos communautés : une responsabilité collective » dans le cadre de la conférence internationale Adaptation Futures. Animé par le président de l'UMQ et maire de Varennes, monsieur Martin Damphousse, le panel était composé de la mairesse de Gatineau, France Bélisle, du maire des Îles-de-la-Madeleine, Antonin Valiquette, du maire de Saint-Lin-Laurentides, Mathieu Maisonneuve, avec la collaboration de la mairesse de Chibougamau, Manon Cyr et de la responsable de la transition écologique et de l'environnement au comité exécutif de la Ville de Montréal, Marie-André Mauger.

« Les événements climatiques extrêmes qui sont les conséquences des changements climatiques nous rappellent l'importance et l'urgence d'adapter nos territoires, nos infrastructures, nos façons de faire et nos comportements. Les municipalités sont les mieux placées pour mettre en œuvre des initiatives concrètes d'adaptation et pour accompagner les citoyennes et les citoyens dans la gestion du changement. Collectivement, soyons ambitieux pour nos communautés et les générations futures. », a souligné le président de l'UMQ et maire de Varennes, Martin Damphousse.

« L'impact des changements climatiques fait désormais partie de notre quotidien. Ils affectent l'ensemble des municipalités du Québec, peu importe leur taille ou leur situation géographique. Or, il y a un lourd prix à payer, lorsqu'on pense aux traumatismes et à la pression psychologique que cela peut engendrer, tant pour la population que sur les équipes locales. À ce titre, il est primordial que les municipalités soient outillées pour faire face à toute situation, mais surtout, pour se préparer en amont. », a mentionné la mairesse de Gatineau, France Bélisle.

« Alors que la population augmente et que les périodes de sècheresse et de canicule se multiplient, nous devons plus que jamais prendre des mesures pour économiser notre or bleu. Le maintien et le développement des infrastructures d'eau sont des incontournables. Il est importance d'avoir des données sur les besoins et les quantités d'eau disponibles en contexte de changements climatiques. Il est primordial de prendre des décisions basées sur la science. », a ajouté le maire de Saint-Lin-Laurentides, Mathieu Maisonneuve.

« Plus que jamais, nous sommes confrontés aux aléas météorologiques associés aux changements climatiques. La tempête Fiona en est un bon exemple, de même que l'érosion des berges et de submersion côtière que nous connaissons localement. Dans ce contexte, il est essentiel de conjuguer nos efforts, tant par la coordination ministérielle que par la mobilisation de ressources expertes dans nos municipalités. Il faut déployer des mesures concrètes et novatrices pour améliorer la résilience des municipalités, en finançant par exemple des travaux de maintien et de mises à niveau des infrastructures », a complété le maire des Îles-de-la-Madeleine, Antonin Valiquette.

Maintenant, les regards sont tournés vers la prochaine mise à jour économique du Gouvernement du Québec. La coordination interministérielle et intergouvernementale est essentielle pour faire face à l'urgence d'agir. À titre de rappel, une récente étude de l'UMQ évalue à 2G$ par année les besoins pour adapter les infrastructures municipales aux changements climatiques.

La voix des gouvernements de proximité

