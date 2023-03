LAS VEGAS, 23 mars 2023 /CNW/ - Du 14 au 18 mars à Las Vegas, XCMG (SHE:000425) présentera la plus grande exposition à ce jour au salon professionnel CONEXPO-CON/AGG 2023 et dévoilera 20 nouveaux produits spécialement conçus pour le marché nord-américain dans les catégories les plus importantes.

CONEXPO-CON/AGG 2023 : XCMG dévoilera 20 nouveaux produits conçus spécialement pour le marché nord-américain sous le nouveau slogan mondial Solid to Succeed. (PRNewsfoto/XCMG Machinery)

« Il s'agit de la 10e exposition de XCMG à CONEXPO-CON/AGG, a déclaré Liu Jiansen, vice-président de XCMG Construction Machinery Co., Ltd. Sur le thème "Solid to Succeed", nous présentons aux clients du monde entier les innovations technologiques de pointe qui accompagnent les produits, tout en partageant la clé de notre succès qui est de mettre l'accent sur le développement de produits spécialisés répondant au mieux aux besoins des clients selon leur localisation géographique ».

La division de machines de levage de XCMG a mis au point deux nouveaux produits pour le marché nord-américain. Le camion à flèche XCT60_U, qui sera lancé sur le marché en avril, offre une incroyable capacité de levage, de 3 à 5 % supérieure à celle des aux autres produits de sa catégorie de tonnage. La grue tout-terrain XCA150_U est un modèle de pointe de l'industrie avec une flèche principale à six sections allant de 62 à 94,5 mètres avec la petite fléchette et dont la capacité de levage est 5 à 15 % supérieure à celle des autres produits de sa catégorie.

La division commerciale de la machinerie d'excavation de XCMG lance six nouveaux produits d'excavation, dont les modèles XE45U, XE75U, XE90U, XE135U, XE235UCR et XE490U. Le XE35U est un produit vedette doté d'une configuration haut de gamme offrant d'excellentes performances.

Large de 56 pouces seulement, cet appareil de forage directionnel horizontal XZ2025 est extrêmement mobile. Il a un couple maximal de 3 000 N.m (2 200 pi) et une vitesse de rotation maximale de 240 tr/min. Grâce à un système de guidage du forage intelligent, la trajectoire entière du forage souterrain est visible et le guidage peut être précis au centimètre près.

XCMG lance également deux nouveaux chariots élévateurs électriques à fourche à contrepoids sur le marché nord-américain. Doté d'une conception simplifiée et d'un solide contrepoids, le BP600 est conçu pour répondre aux conditions et exigences d'utilisation nord-américaines. Il est également doté de la technologie de contrôle électronique XEC brevetée de XCMG qui optimise la logique algorithmique du produit pour que chaque action se déroule de manière fluide tout en assurant la protection des personnes et des biens. Sa grande capacité d'expansion, comme la fourche à déplacement latéral et l'attache souple, permet à ce modèle de répondre aux exigences de différentes conditions de travail.

Le BTW350 s'appuie sur la technologie de base et sur des composants développés par XCMG. Il est doté d'un moteur à double entraînement à haut rendement avec une alimentation robuste et une faible consommation d'énergie. Le système de direction entièrement hydraulique offre une flexibilité et un confort exceptionnels, permettant d'atteindre un rayon de braquage plus petit et une direction in situ adaptée aux opérations dans de petits espaces.

Le nouveau chargeur à direction à glissement XC7-SV12 est configuré pour fonctionner avec les technologies mises à jour et adapté au marché nord-américain. Il s'agit d'une pièce d'équipement idéale pour une vaste gamme de travaux, y compris la construction, l'entretien et le nettoyage des routes, le déneigement, les travaux d'ingénierie civile, l'industrie forestière, l'architecture paysagiste et plus encore.

La niveleuse GR2605T5II est un produit haut de gamme de la série 5 qui répond aux exigences des marchés américain et européen. Elle est dotée de fonctionnalités dont l'ergonomie est améliorée, d'un système de commande électronique confortable à double manette, de dispositifs d'exploitation fiables et d'une capacité d'adaptation inégalée.

Lors de ce salon professionnel, XCMG présentera également la série de chargeuses XC9 spécialement conçues pour le marché nord-américain et respectant les normes antipollution Stage V et Tier 4Final.

XC938U : doté d'un turbocompresseur et d'un moteur à air comprimé et à refroidissement intermédiaire, il est extrêmement fiable, adaptable, il a une consommation de carburant faible et donc des émissions de carbone faibles. La nouvelle cabine légèrement pressurisée dotée d'une structure de protection contre les chutes d'objets et d'un cadre de protection de XCMG offre une meilleure visibilité et une excellente étanchéité tout en réduisant les vibrations pour un confort accru lors de la conduite.

: doté d'un turbocompresseur et d'un moteur à air comprimé et à refroidissement intermédiaire, il est extrêmement fiable, adaptable, il a une consommation de carburant faible et donc des émissions de carbone faibles. La nouvelle cabine légèrement pressurisée dotée d'une structure de protection contre les chutes d'objets et d'un cadre de protection de XCMG offre une meilleure visibilité et une excellente étanchéité tout en réduisant les vibrations pour un confort accru lors de la conduite. XC948U : un modèle écoénergétique, fiable et durable doté d'un capot du moteur rabattable à l'arrière et d'une cabine latérale pivotante permettant un entretien facile.

: un modèle écoénergétique, fiable et durable doté d'un capot du moteur rabattable à l'arrière et d'une cabine latérale pivotante permettant un entretien facile. XC958U : chargeuse sur roues de nouvelle génération qui peut être largement utilisée dans les domaines de l'exploitation minière, de la construction de ports, de quais et de gares de marchandises, et plus encore. Elle est dotée d'un système hydraulique de direction à amplification de débit, sensible à la charge et entièrement variable, et d'un système hydraulique à commande proportionnelle électrique-hydraulique.

Pour en savoir plus sur la présence de XCMG à CONEXPO CON/AGG 2023, visitez https://xcmg-usa.com .

