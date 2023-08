CONDITIONS CLIMATIQUES EXCEPTIONNELLES : QUÉBEC VEUT BROSSER UN PORTRAIT JUSTE DE LA SAISON 2023 AVEC L'AIDE DE SES PARTENAIRES

QUÉBEC, le 17 août 2023 /CNW/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, annonce aujourd'hui la création d'un groupe de travail spécial, issu du comité de suivi de l'état des cultures de La Financière agricole du Québec (FADQ). Celui-ci rassemblera plusieurs partenaires importants de la filière horticole et aura pour mandat de brosser un portrait juste de la situation de tous les producteurs touchés découlant des conditions météorologiques. Ce comité sera alimenté par une cellule technique de suivi composée de représentants du gouvernement et de producteurs.

La situation dans les champs des agriculteurs du Québec est préoccupante. Toutes les régions et plusieurs productions sont touchées par les phénomènes climatiques. Le sous-comité fera ainsi une lecture juste de la situation dans le but d'utiliser pleinement les programmes existants. Il suggérera également des pistes d'amélioration au Programme d'assurance récolte (ASREC), afin qu'il réponde aux besoins du secteur.

Rappelons que les producteurs agricoles peuvent remplir leur avis de dommages auprès de la FADQ dans le cadre de l'ASREC et transmettre leurs données financières le plus tôt possible pour les programmes Agri-stabilité et Agri-Québec Plus. Le gouvernement du Québec poursuit le travail en collaborant avec les producteurs agricoles, leurs associations et la FADQ afin d'accompagner les entreprises touchées et d'assurer le développement du secteur agricole québécois.

Citation

« Je suis très sensible à la situation de nos producteurs agricoles. Nous avons toujours été présents lors des situations climatiques exceptionnelles, et nous le serons encore. Déjà, nous travaillons sur le terrain avec les différents intervenants pour nous assurer que l'aide disponible soit connue de tous. Je demande aux producteurs de continuer d'acheminer leur avis de dommages à La Financière agricole du Québec pour obtenir rapidement le soutien adéquat. La création du groupe de travail spécial et le soutien que le comité technique lui fournira permettront de dresser un portrait complet de la situation pour les entreprises assurées et non assurées, tout en analysant l'efficacité des programmes déjà en place. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

Fait saillant

Le comité de suivi de l'état des cultures actuellement en fonction permet de suivre l'état de situation sur le terrain et d'être en contact direct avec les producteurs.

