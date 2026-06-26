Condamnation de Damion Ryan dans une affaire liée au fentanyl

WINNIPEG, MB, le 26 juin 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, la Cour du Banc du Roi du Manitoba a condamné Damion Ryan à une peine de 23 ans d'emprisonnement pour complot en vue de faire le trafic de fentanyl, de cocaïne et de méthamphétamine, ainsi qu'à une autre peine d'un an et demi d'emprisonnement à purger consécutivement, pour avoir chargé une personne de commettre des infractions au profit d'une organisation criminelle, soit une peine totale de 24.5 ans.

Le 15 décembre 2025, la Cour a déclaré M. Ryan coupable de ces crimes et a conclu qu'il était le membre principal du complot compte tenu de son rôle à la tête d'une organisation de trafic de drogue de grande envergure pouvant fournir des quantités importantes de fentanyl, de cocaïne et de méthamphétamine de Vancouver à Winnipeg, ainsi que des armes de poing et une protection à l'appui d'une activité liée à la drogue. M. Ryan s'est directement livré au trafic de plusieurs kilogrammes de cocaïne de l'Ontario à Winnipeg.

La Cour a conclu que l'organisation criminelle, dirigée par M. Ryan, présentait une menace accrue pour la société ― elle permettait à celui-ci ainsi qu'à ses conspirateurs de croître et de prospérer dans le trafic de drogue, garantissant à ses membres des perspectives d'enrichissement et les moyens d'assurer leur protection de même que celle de leurs intérêts.

Citation

George Dolhai, directeur des poursuites pénales, a déclaré ce qui suit : « En tant que service de poursuite national, le Service des poursuites pénales du Canada accorde la priorité aux poursuites complexes en matière de drogue afin de lutter contre les quantités importantes de substances nocives qui sont distribuées illégalement dans nos communautés. La peine infligée dénonce le crime organisé, et met plus précisément en cause les personnes aux commandes, à l'instar de M. Ryan, qui cherchent à s'enrichir en s'attaquant aux personnes vulnérables sans se soucier des pertes de vies humaines qui s'ensuivent. Les communautés ravagées par les trafiquants de fentanyl, de cocaïne et de méthamphétamine ne doivent pas être simplement considérées comme un coût d'exploitation. La déclaration de culpabilité à l'encontre de M. Ryan ainsi que la peine qui lui a été infligée renforcent la sécurité publique ainsi que la confiance du public dans la primauté du droit. »

Faits en bref

Le Service des poursuites pénales du Canada (SPPC) intente des poursuites liées à des infractions à l'ensemble des lois fédérales, notamment la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS).

(LRCDAS). Les poursuites en matière de drogue représentent la plus grande majorité du travail du SPPC (68,22 % de l'ensemble des infractions relatives à la LRCDAS ayant fait l'objet de poursuites par le SPPC en 2025-2026).

En 2025-2026, le SPPC s'est chargé de 30 320 dossiers liés au trafic, à la possession, à la fabrication et à l'importation de drogue.

Le SPPC a traité 2 436 dossiers en matière de drogue dans la province du Manitoba en 2025-2026.

Le SPPC est une organisation nationale chargée de poursuivre les infractions relevant de la compétence fédérale, sans influence indue et dans le respect de l'intérêt public.

(English version available)

SOURCE Public Prosecution Service Canada

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