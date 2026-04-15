MILAN, 15 avril 2026 /CNW/ -- GAC lance aujourd'hui son deuxième modèle de la gamme AION entièrement électrique dans la capitale européenne du design, Milan : la compacte électrique AION UT. Le modèle a été élaboré par GAC et conçu conjointement par le Centre de conception avancée de GAC à Milan. L'AION UT sera d'abord disponible à la vente en Finlande, en Grèce, en Pologne et au Portugal ce trimestre. D'autres marchés européens suivront au 3e trimestre.

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L'AION UT combine un design contemporain avec un intérieur spacieux et une technologie avancée d'intelligence et de sécurité. Grâce à un empattement de 2 750 mm, la compacte propose un espace intérieur comparable à celui d'une berline intermédiaire. Le système d'infodivertissement comprend deux écrans : un écran tactile de 14,6 po et un centre d'applis numériques de 8,88 po. L'AION UT répond aux normes de sécurité les plus strictes avec un double cadre de portière, des coussins gonflables latéraux en V et une technologie d'aide à la conduite de niveau 2.

Son autonomie est de 430 km (WLTP). La recharge de 30 à 80 % en c.c. se fait en 24 minutes. 0 à 100 km/h en 7,3 secondes. L'AION UT est proposée en deux versions : Premium et Luxury.

Construite en Autriche

Comme le VUS AION V, lancé en Europe l'an dernier, l'AION UT est assemblée dans les installations de Magna à Graz. La localisation améliore l'efficacité de l'approvisionnement et la réactivité du marché, et marque un changement stratégique pour GAC : les exportations de véhicules cèdent la place à des racines plus profondes et localisées en Europe. Guidé par son engagement « En Europe, pour l'Europe », GAC vise à contribuer activement à l'écosystème européen de la mobilité électrique, par le biais de la fabrication locale, de partenariats régionaux et d'investissements dans la mobilité durable.

Conçue à Milan

Le Centre européen de design avancé de GAC allie l'expertise automobile de l'Est à la sensibilité du design européen, développant des véhicules adaptés au marché européen. Niché dans le quartier du design de la Via Tortona à Milan, le centre réunit une équipe internationale de designers travaillant sur les concepts de mobilité future, y compris les technologies d'électrification de prochaine génération. Des modèles comme l'AION UT illustrent l'approche du centre : alliance de la technologie mondiale de GAC à l'esthétique et au savoir-faire raffinés auxquels les clients européens s'attendent.

GAC s'efforce de poursuivre son expansion à l'échelle de l'Europe grâce à de nouveaux partenariats et au développement de réseaux de vente et de services.

Tarification

En fonction des différentes conditions du marché, les prix européens débutent à 27 990 euros.

À propos de GAC

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SOURCE GAC

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