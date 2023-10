DUBAI, Émirats arabes unis, 13 octobre 2023 /CNW/ - Lors du forum UBBF 2023, Leon Wang, président de la gamme de produits de communication de données de Huawei, a prononcé un discours intitulé « Bring Net5.5G to Reality, Inspire New Growth » (Concrétiser la Net5.5G et inspirer une nouvelle croissance). Il a noté qu'à l'ère de la 5.5G, de nouvelles applications à ultra-large bande émergeront l'une après l'autre, comme la technologie 3D sans lunettes, les maisons intelligentes dotées de renseignements internes complets, la technologie de vidéoconférence ultra-haute définition et les services de calcul. Par conséquent, les services comme la large bande à domicile, la large bande mobile, les réseaux de campus d'entreprise et la ligne privée d'entreprise devront être mis à niveau au 10 Gbps. En retour, cela créera de nouvelles occasions d'affaires pour les entreprises de télécommunications. En appuyant les connexions 10 Gbps ominprésentes, le transport ultra large bande élastique et l'auto-optimisation du réseau autonome, la Net5.5G stimulera la croissance des entreprises de télécommunications.

Leon Wang, président de la gamme de produits de communication de données de Huawei, prononce un discours lors du Global Ultra-Broadband Summit 2023 (PRNewsfoto/Huawei)

Avec le passage de la large bande à domicile et de la large bande mobile au 10 Gbps, le réseau de transport IP évoluera vers un réseau fédérateur et réseau métropolitain convergés 400 GE. Les entreprises de télécommunications peuvent mettre à niveau leurs réseaux de transport IP pour soutenir la concurrence d'importants services 10 Gbps et utiliser de nouvelles capacités, comme le découpage en réseau, pour garantir l'expérience de service et améliorer la satisfaction des utilisateurs.

La transformation numérique favorise également une amélioration de la qualité des réseaux de campus d'entreprise. En tirant parti de nouvelles capacités comme la technologie d'accès Wi-Fi 7 à haute densité, l'assurance de l'expérience vidéo et la gestion infonuagique, les entreprises de télécommunications peuvent ajouter des réseaux de campus d'entreprise à leurs lignes privées. De cette façon, ils peuvent fournir des services à guichet unique, favorisant la prestation de services de connexion sans fil 10 Gbps, services vidéo et services d'exploitation et d'entretien de grande qualité aux entreprises, accélérant ainsi la croissance des services interentreprises.

À mesure que l'IA pénètre différentes industries, de nouvelles possibilités de croissance comme les services de calcul et les lignes privées de services informatiques élastiques émergents. Afin de saisir les nouvelles occasions découlant de la transformation intelligente du secteur, les entreprises de télécommunications peuvent fournir une puissance de calcul efficace grâce aux réseaux des centres de données 800GE, offrir des connexions agiles à la puissance de calcul grâce à des lignes privées de services élastiques10 Gbps, et fournir des services axés sur la puissance de calcul à un plus grand nombre d'utilisateurs grâce à un accès à des services de calcul à haut débit.

La carte numérique réseau est également essentielle pour aider les entreprises de télécommunications à améliorer l'efficacité de leurs activités d'exploitation du réseau. Il permet de visualiser le réseau, de la couche physique à la couche application, ce qui aide les entreprises de télécommunications à optimiser elles-mêmes le réseau en fonction de l'expérience.

Huawei s'est joint au groupe de travail sur les technologies de réseau du WBBA et travaille actuellement avec des partenaires de l'industrie pour mener des recherches sur la Net5.5G. L'entreprise participe également à des travaux de normalisation technique pertinents pour la Net5.5G menés par l'IEEE et l'IETF, couvrant des domaines clés comme le Wi-Fi 7, le 800GE, SRv6 et la carte numérique réseau. Huawei prévoit de lancer officiellement les produits et solutions de la série Net5.5G en 2024. En conclusion de son discours, Leon Wang a appelé l'industrie à promouvoir conjointement la Net5.5G. Il espère que cela aidera la Net5.5G à passer de la simple recherche conceptuelle à la mise en pratique d'applications, que cela accélérera la recherche standard, l'innovation en matière d'applications et la mise au point et la pratique de solutions commerciales, et que ces efforts conjoints stimuleront la nouvelle croissance pour les entreprises de télécommunications à l'ère de la 5.5G.

