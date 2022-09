QUÉBEC, le 14 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Fort du succès du concours au cours des cinq dernières années et de ses importantes retombées dans les communautés canadiennes, iA Groupe financier revient en force avec la sixième édition de son grand concours philanthropique pancanadien. Du 14 septembre au 14 octobre, iA invite les organismes dont la mission, ou un volet de leur mission, est de soutenir les personnes en situation de handicap* et leur communauté, à répondre à la question « Que feriez-vous avec un don de 100 000 $? » Les organismes qui auront soumis les propositions les plus inspirantes se partageront une somme de 500 000 $ en dons pour développer leur projet ou pour poursuivre leur mission.

« Chez iA, nous appuyons et nous célébrons la diversité et encourageons l'inclusion. Nos différences nous rendent uniques, et d'autant plus forts. Ce sont ces valeurs qui nous motivent à soutenir, cette année, les organismes de charité canadiens qui offrent de l'aide aux personnes en situation de handicap et à leurs familles. Nous invitons tous les organismes qui satisfont à ces critères à participer », encourage Denis Ricard, président et chef de la direction de iA Groupe financier.

Rappelons que les organismes de charité œuvrant dans les secteurs de la santé, de l'éducation, de l'environnement ou des services sociaux seront regroupés en quatre grandes zones géographiques (Ouest, Ontario, Québec et Nord/Maritimes), afin d'assurer une répartition encore plus équitable des dons à travers le pays.

LA VOIX DU PUBLIC

Au terme de la période d'inscription, qui prendra fin le 14 octobre prochain, trois projets seront sélectionnés par le jury dans chacune des quatre zones géographiques, puis présentés au grand public le 1er novembre. Dès lors, iA Groupe financier invitera la population à se prononcer sur les projets qu'elle juge les plus inspirants. Enfin, le dévoilement des grands gagnants aura lieu à compter du 5 décembre prochain.

Un grand don de 100 000 $ sera remis à chaque organisme qui aura reçu le plus de votes dans sa zone géographique. Les finalistes recevront quant à eux un don de 10 000 $ chacun. Les quelque 8 500 employés de iA Groupe financier auront aussi à choisir leurs organismes « coup de cœur » qui, eux, se partageront des dons spéciaux de 20 000 $.

Tous les détails du concours et la liste complète des critères d'admissibilité sont disponibles à l'adresse concours-dons.ia.ca.

DATES À RETENIR :

14 septembre au 14 octobre : période d'inscription des organismes canadiens;

période d'inscription des organismes canadiens; 14 octobre au 1 er novembre : sélection par le jury des douze projets qui seront présentés au grand public;

sélection par le jury des douze projets qui seront présentés au grand public; 1 er au 24 novembre : vote du grand public pour les projets qu'il juge les plus inspirants;

vote du grand public pour les projets qu'il juge les plus inspirants; Semaine du 5 décembre : dévoilement des grands gagnants.

Rappelons que la première édition du concours philanthropique a vu le jour à l'occasion des célébrations du 125e anniversaire de iA Groupe financier en 2017. Depuis, l'entreprise en a fait un concours annuel récurrent, où une nouvelle thématique est ciblée chaque année afin d'aider un maximum d'organismes. Dans le cadre du concours 2021, c'est un total de 600 000 $ qui a été remis à travers le pays à des organismes de charité veillant entre autres au bien-être et à la santé des enfants.

À Propos dE iA Groupe FInancier

iA Groupe financier est un groupement de sociétés d'assurance et de gestion de patrimoine des plus importants au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Fondée en 1892, l'entreprise figure au nombre des grandes sociétés publiques au pays. Ses titres sont inscrits à la Bourse de Toronto, sous les symboles IAG (actions ordinaires) et IAF (actions privilégiées).

* Handicap moteur, psychique, sensoriel, mental ou déficience intellectuelle, maladie invalidante, trouble développemental.

