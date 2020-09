Concours philanthropique 2020 - 400 000 $ en dons pour les organismes de charité des domaines de la santé, de l'éducation et des services sociaux

QUÉBEC, le 15 sept. 2020 /CNW/ - La quatrième édition du grand concours philanthropique pancanadien de iA Groupe financier est officiellement lancée! L'entreprise, l'un des plus importants groupements de sociétés d'assurance et de gestion de patrimoine au Canada, appelle les organismes qui œuvrent dans les secteurs de la santé, de l'éducation ou des services sociaux à répondre à la question « Comment un don de 100 000 $ pourrait-il vous aider à relancer vos activités, à démarrer un projet ou, encore, à poursuivre votre mission? » Les dix organismes qui auront remporté la faveur du public se partageront des dons totalisant 400 000 $.

« La pandémie de la COVID-19 a mis bien des organismes à rude épreuve, et nombreux sont ceux qui ont besoin d'un coup de pouce. Cette période fait appel à la bienveillance, à l'entraide et à la générosité pour soutenir son prochain. Dans cet esprit, nous sommes très fiers d'offrir un appui financier aux organismes de charité canadiens et nous les invitons à participer au concours en grand nombre », a commenté M. Denis Ricard, président et chef de la direction de iA Groupe financier.

Au terme de la période d'inscriptions qui prendra fin le 15 octobre prochain, dix des projets reçus seront retenus par le jury puis présentés au grand public le 2 novembre. Ensuite, ce sera à la population de se prononcer sur les projets qu'elle juge les plus inspirants. Enfin, le dévoilement des grands gagnants aura lieu le 10 décembre prochain.

Cette année, trois grands dons de 100 000 $ seront remis aux organismes ayant reçu le plus de votes, et les sept autres finalistes recevront quant à eux 10 000 $ chacun. Les quelque 7 500 employés de iA Groupe financier auront aussi à choisir leur organisme coup de cœur, qui recevra un don spécial de 30 000 $.

Tous les détails du concours et la liste complète des critères d'admissibilité sont disponibles à l'adresse ia.ca/concours-dons.

Dates à retenir :

15 septembre : lancement de la quatrième édition du concours philanthropique pancanadien de iA Groupe financier.

lancement de la quatrième édition du concours philanthropique pancanadien de iA Groupe financier. 15 septembre au 15 octobre : période d'inscription des organismes canadiens admissibles.

période d'inscription des organismes canadiens admissibles. 16 octobre au 2 novembre : sélection par le jury des dix projets qui seront présentés au grand public.

sélection par le jury des dix projets qui seront présentés au grand public. 2 au 29 novembre : vote du grand public pour les deux projets qu'il juge les plus inspirants.

vote du grand public pour les deux projets qu'il juge les plus inspirants. 10 décembre : dévoilement des grands gagnants.

Rappelons que la première édition du concours a vu le jour à l'occasion des célébrations du 125e anniversaire de iA Groupe financier en 2017. Depuis, l'entreprise en a fait un concours annuel récurrent où une nouvelle thématique est ciblée chaque année afin d'aider un maximum d'organismes. L'an passé, c'est plus de 350 000 $ qui ont été remis à travers le pays à des organismes de charité offrant du répit.

À PROPOS DE iA GROUPE FINANCIER

iA Groupe financier est un groupement de sociétés d'assurance et de gestion de patrimoine des plus importants au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Fondée en 1892, l'entreprise figure au nombre des grandes sociétés publiques au pays. Ses titres sont inscrits à la Bourse de Toronto, sous les symboles IAG (actions ordinaires) et IAF (actions privilégiées).

Source :

M. Pierre Picard, responsable des relations publiques | iA Groupe financier | ia.ca

SOURCE iA Groupe financier

Renseignements: CONTACT MÉDIA : Philippe Béliveau | [email protected], T 418 704-1559, poste 3 | C 418 559-0580

