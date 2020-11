QUÉBEC, le 2 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Avis au public partout au Canada : les dix organismes finalistes à la quatrième édition du grand concours philanthropique de iA Groupe financier sont maintenant connus! Chacun d'entre eux court la chance de remporter un grand don de 100 000 $ pour soutenir un projet en lien avec la santé, l'éducation ou les services sociaux, ou encore pour assurer la poursuite de sa mission dans le contexte de crise actuel.

Près de 250 organismes de charité des quatre coins du Canada ont répondu à l'appel lancé par iA Groupe financier en septembre. Un jury a analysé tous les projets reçus puis a sélectionné les dix finalistes qui sont maintenant soumis au vote populaire. Le public a jusqu'au 30 novembre pour se rendre à l'adresse concours-dons.ia.ca et voter pour les deux projets qu'il juge les plus inspirants.

« Le dévouement et la résilience exceptionnelle dont fait preuve le milieu philanthropique canadien en cette année si particulière sont admirables. Nous avons été inondés de projets inspirants de partout au pays et sommes heureux de pouvoir aider les organismes de charité à notre façon. Nous encourageons maintenant le grand public à voter en grand nombre et ainsi, à nous aider à faire une différence », affirme M. Denis Ricard, président et chef de la direction de iA Groupe financier.

Au total, 400 000 $ en dons seront partagés parmi les dix organismes finalistes, soit trois dons de 100 000 $ pour les organismes ayant reçu le plus de votes, et sept dons de 10 000 $ pour les autres finalistes. Les quelque 7 500 employés de iA Groupe financier auront aussi à choisir leur organisme coup de cœur, lequel recevra un don additionnel de 30 000 $. Les gagnants seront dévoilés le 10 décembre prochain.

Les 10 organismes finalistes et leurs projets (d'ouest en est) :

1. Covenant House Vancouver, Vancouver, Colombie-Britannique

Le don permettra à Covenant House Vancouver, à travers son programme « Crisis », de mettre 21 nouveaux lits à la disposition des sans-abris et des jeunes de 16 à 24 ans qui fuient une situation d'abus physique, émotionnel ou sexuel, qui ont dû quitter leur domicile ou qui sont trop âgés pour vivre en famille d'accueil. L'argent assurera aussi les opérations d'un gym, d'une salle d'art, d'un hall d'études et d'autres installations.

2. Karis Support Society, Kelowna, Colombie-Britannique

Jusqu'à 75 femmes de la vallée de l'Okanagan, qui font ou qui ont fait face à d'importants événements traumatiques au cours de leur vie, pourraient, grâce au don de iA Groupe financier, bénéficier de conseils adaptés visant à les outiller en vue d'un retour à la vie normale en société. Il s'agirait d'un pas de plus vers la sobriété et la santé physique et mentale de ces femmes.

3. University Hospital Foundation, Edmonton, Alberta

Le projet « Lost in Translation » de la University Hospital Foundation vise à offrir de meilleurs soins à la clientèle autochtone albertaine, ainsi qu'aux citoyens qui ne parlent pas anglais, en brisant leur isolement linguistique, social ou géographique. Pour y arriver, l'organisme souhaite bonifier les infrastructures de soin virtuel et assurer le soutien des communautés autochtones éloignées par des services médicaux livrés dans leur langue.

4. DASCH, Winnipeg, Manitoba

Le programme DASCHWorks aide les personnes souffrant de handicap mental à développer les compétences nécessaires pour se trouver un emploi. Le don de 100 000 $ permettra l'expansion du programme via l'organisation d'activités qui favoriseront l'inclusion des travailleurs. L'aide reçue donnera aussi la possibilité à l'organisme de bonifier encore davantage sa gamme de services.

5. Mikinakoos Children's Funds, Thunder Bay, Ontario

À travers le projet « Warm-Up », l'argent du don permettra à pas moins de 1 000 enfants vivant dans des conditions de pauvreté extrême dans les communautés des Premières Nations de recevoir des vêtements chauds et des denrées que leurs familles ne sont pas en mesure de leur procurer.

6. Children's Health Foundation, London, Ontario

Le don de iA Groupe financier servira à soutenir de multiples façons les proches des enfants atteints de maladies potentiellement mortelles qui sont en traitement au London Health Science Centre, qu'il s'agisse d'amoindrir les coûts de la médication, de connecter les familles à distance lorsque la COVID-19 les empêche d'accéder à l'hôpital, ou encore de soutenir émotionnellement les proches des enfants.

7. Nanny Angel Network, Toronto, Ontario

Le réseau Nanny Angel déploie des infirmières, des professeurs et des travailleurs sociaux bénévoles auprès des enfants dans les foyers où la mère est atteinte d'un cancer, se trouve en soins palliatifs ou est malheureusement décédée. Le don permettra à l'organisme de bonifier son offre avec l'ajout de repas concoctés spécialement pour les mères immunosupprimées et un service d'aide aux devoirs et de soutien aux enfants endeuillés.

8. Fondation Prévention du suicide Accalmie, Trois-Rivières, Québec

Conséquence de la pandémie, les besoins en santé mentale et le soutien psychosocial seront plus importants que jamais au cours des prochains mois. Avec le don de iA Groupe financier, la Fondation souhaite solidifier le filet humain qu'offre le Centre de prévention du suicide Accalmie et accroître sa capacité d'agir dans la communauté avec des stratégies adaptées pour la clientèle vulnérable.

9. Éducaide, Québec, Québec

Éducaide soutient financièrement des jeunes issus de milieux moins favorisés qui sont à risque de décrochage scolaire pour les encourager à persévérer dans leurs études et dans la poursuite de leur rêve professionnel. Les 100 000 $ permettront d'aider plus de 150 élèves au Québec par, notamment, le remboursement des frais de scolarité et d'inscription aux activités parascolaires, l'achat de matériel scolaire et informatique, ou encore l'accès à des services de mentorat.

10. Crossroads for Women, Moncton, Nouveau-Brunswick

Le don de 100 000 $ permettra à l'organisme d'apporter d'importantes améliorations à sa maison de transition qui sert de refuge à de nombreuses femmes du sud-est du Nouveau-Brunswick qui sont victimes de violence conjugale et d'abus sexuel. À noter que le nombre de femmes ayant besoin d'aide a grandement augmenté depuis le début de la pandémie.

