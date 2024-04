QUÉBEC, le 11 avril 2024 /CNW/ - Le ministère de la Culture et des Communications, en collaboration avec le Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ), annonce la tenue du concours national d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement pour la création d'une œuvre d'art public, soit la réalisation d'une installation sculpturale qui sera intégrée au sentier piéton annexé au futur Espace Riopelle.

Le présent concours est lancé à l'occasion du projet de construction de l'Espace Riopelle et du réaménagement des espaces extérieurs au cœur des plaines d'Abraham, un parc emblématique de la ville de Québec.

L'emplacement stratégique de l'œuvre sur le site vise à créer une expérience immersive unique et inédite dans l'allée piétonnière qui donnera accès aux espaces verts entourant le MNBAQ.

Ce concours s'inscrit dans le cadre de la Politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics du gouvernement du Québec. La date limite pour déposer un dossier de candidature est le 19 juin 2024, avant 23 h 59, selon les conditions d'admissibilité en vigueur.

Citations

« Le nouveau pavillon permettra de revisiter l'expérience globale du MNBAQ pour la rendre encore plus mémorable. Ce concours national d'intégration représente une opportunité en or de rendre l'art contemporain accessible à tous. Je suis convaincu que l'Espace Riopelle deviendra un véritable objet de fierté collective. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Permettre aux artistes d'investir le territoire et de rayonner dans l'espace public via la création d'une œuvre originale, fait écho à notre vision d'un musée inclusif et innovant, d'un musée offrant l'art au plus grand nombre. Ce concours important favorise un dialogue fécond entre l'art actuel et le public, à l'instar du futur Espace Riopelle, un projet transformateur pour notre institution, qui construira des ponts inédits entre l'art, la nature et l'architecture, mais surtout avec les artistes d'ici. »

Jean-Luc Murray, directeur général du MNBAQ

Faits saillants

Depuis 62 ans, la Politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics a permis un essor phénoménal de l'art public grâce à ses œuvres intégrées aux bâtiments publics du Québec.

En date du 31 mars 2022, près de 4 500 œuvres avaient été intégrées à des bâtiments et à des sites publics depuis l'adoption, en 1961, de la première mesure gouvernementale en matière d'art public.

