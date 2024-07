Concours Mon jardin écolo - Montrez votre jardin écolo!

SAINT-LAURENT, QC, le 2 juill. 2024 /CNW/ - Vous avez aménagé un petit potager dans votre cour ou sur votre balcon? C'est tout ce qu'il faut pour aider les pollinisateurs de passage et aussi contribuer à la lutte contre les changements climatiques. Il est maintenant temps de montrer fièrement votre réalisation à vos concitoyens et concitoyennes en l'inscrivant, aussi modeste soit-elle, au concours Mon jardin écolo de Saint-Laurent!

Le concours Mon jardin écolo est de retour à Saint-Laurent! (Groupe CNW/Arrondissement de Saint-Laurent (Ville de Montréal))

De retour pour sa troisième édition, ce concours s'arrime à la populaire distribution de plants, qui se tient désormais pendant le Mois du jardin en mai. Il répond, de plus, aux objectifs du Plan d'urgence climatique 2021-2030 de Saint-Laurent, qui vise, notamment, à faire la promotion de l'agriculture urbaine et à mobiliser la population sur la protection de la biodiversité. Aussi, en offrant aux participants et aux participantes la possibilité d'inviter leur communauté virtuelle à voter sur les médias sociaux pour leurs jardins, le concours en fait des ambassadeurs et des ambassadrices de l'agriculture urbaine dont l'influence dépasse les frontières de Saint-Laurent!

Inscription en juillet et votes en août

La période d'inscription se tiendra du 8 au 26 juillet. Il suffira de téléverser une photo et une courte description dans la plateforme du concours accessible en page d'accueil du site de Saint-Laurent en veillant à s'inscrire dans le bon secteur de collecte du territoire, ce qu'il est possible de vérifier en tapant son adresse dans le site Info-collectes.

Les aménagements inscrits feront ensuite l'objet d'un vote public en ligne du 12 au 30 août. Pour chacun des quatre secteurs de l'arrondissement, des prix d'une valeur de 50 $ à 100 $ seront remis aux aménagements ayant reçu le plus grand nombre de votes dans deux catégories, soit « Jardin au sol » et « Jardin sur balcon ». Les règlements du concours seront disponibles sur le site Internet. L'arrondissement dévoilera les résultats en septembre.

SOURCE Arrondissement de Saint-Laurent (Ville de Montréal)

Source : Josée Boudreau, chargée de communications, Direction d'arrondissement, Division des communications et des relations avec les citoyens, [email protected]; Renseignements : Marc-Olivier Fritsch, chargé de communications, Ligne média : 438 368-3318, [email protected]