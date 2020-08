Concours du Meilleur Sommelier du Québec 2020

Douze candidat.e.s prendront part au Concours #MSQ2020

Trois se qualifieront pour la grande finale

Un.e seul.e remportera les honneurs

Qui deviendra le Meilleur Nez du Québec ?

Les paris sont ouverts… Rendez-vous le 12 septembre 2020 !

MONTRÉAL, le 24 août 2020 /CNW Telbec/ - Organisé par l'Association Canadienne des Sommeliers Professionnels (ACSP) - Québec en partenariat avec la SAQ et l'ITHQ, le concours triennal du Meilleur Sommelier du Québec se tiendra, à huis clos, le samedi 12 septembre 2020 à l'ITHQ à Montréal.

Afin de respecter les consignes sanitaires, un protocole COVID-19 sera appliqué pour assurer la sécurité des personnes présentes et minimiser les risques de contagion. Exceptionnellement, pour cette édition, les étapes de demi-finale et finale auront lieu le même jour.

UN RENDEZ-VOUS VIRTUEL

Les épreuves se dérouleront à huis clos, donc sans public. La finale sera diffusée en direct dès 13h00 sur les réseaux sociaux Facebook et Youtube de l'ACSP-QC, et la captation sera également disponible pour un visionnement en différé.

LA CUVÉE 2020

Douze sommeliers et sommelières rivaliseront lors de la demi-finale en avant-midi : Philippe Danon, Hugo Duchesne et Jean-Simon Rioux-Ranger (Le Coureur des Bois Bistro Gourmand), Rachel Dufour Laramée (Recto Verso Restaurant et Traiteur), Louis-Philippe Dupuis (Le Café du Clocher Penché), Alberto FLores Gamez (Bâton Rouge), Joris Gutierrez Garcia (Montréal Plaza), Charlotte Harel-Richard (Beau Mont Restaurant), Parag Lalit et Guillaume Plante (Maison Boulud), Gabrielle Plastre (Chez Victoire) et Josée Roberge (Estérel Resort).

Le directeur technique du concours est Alain Bélanger, sommelier émérite finaliste au concours Meilleur Sommelier du Monde en 2000 à Montréal.

Le jury de calibre mondial est composé de Ghislain Caron, Élyse Lambert, Stéphane Leroux, Stéphane Lortie, Véronique Rivest et Patrice Tinguy.

Lors de le finale en après-midi, les trois sommeliers qui auront obtenu le plus haut pointage en demi-finale devront se surpasser pour remporter le titre du Meilleur Sommelier du Québec 2020. Le ou la finaliste qui aura obtenu le plus haut pointage sur la journée en dégustation se verra remettre le titre de Meilleur Nez du Québec 2020.

Enfin, le lauréat ou la lauréate se méritera une bourse SAQ de 10 000 $ ainsi que de 5 000 $ en produits pour l'aider à poursuivre son entraînement en vue de représenter le Québec lors du concours du Meilleur Sommelier du Canada qui se déroulera en 2021.

LA SOMMELLERIE AU QUÉBEC, REMARQUABLE ET REMARQUÉE



Depuis plus de 30 ans, l'ACSP-Québec et ses membres accrédités sont en tête de peloton dans le domaine de la sommellerie au Canada, notamment grâce à la qualité de la formation normalisée au Québec, la compétence des acteurs du milieu de la restauration, et l'expertise des mentors.

Merci à nos partenaires majeurs la SAQ et l'ITHQ ainsi qu'à nos commanditaires : Alfred Celliers Intelligents, Conseil des Vins du Québec (CVQ) et Productions Arborescence.

