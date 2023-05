Concours des fonds d'amorçage du Québec - Plus de 40 M$ investis dans le Fonds i4 Capital

QUÉBEC, le 3 mai 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec injectera, par l'entremise d'Investissement Québec, une somme maximale de 16,7 millions de dollars dans le Fonds i4 Capital S.E.C., sélectionné à la suite du deuxième appel de propositions du Concours des fonds d'amorçage du Québec. Ce nouveau fonds sera doté d'une capitalisation minimale de 40 millions de dollars et maximale de 60 millions de dollars.

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce aujourd'hui.

En complément de l'investissement gouvernemental, les partenaires du concours, soit le Fonds de solidarité FTQ, le Fonds québécois d'amorçage Teralys, financé par la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), et Fondaction, prévoient investir un montant total de 15,8 millions de dollars dans le Fonds i4 Capital. Ces investissements représentent un engagement combiné de plus de 32,5 millions de dollars et sont assujettis aux conditions normales de clôture. À ce montant s'ajouteront aussi des engagements provenant d'investisseurs privés.

Le Fonds i4 Capital vise à appuyer financièrement des entreprises innovantes, principalement au stade de l'amorçage, ayant développé une innovation technologique de rupture. Il investira notamment dans l'industrie 4.0 et le secteur manufacturier innovant ainsi que dans le domaine des technologies de l'information et des technologies innovantes, et celui de l'agritechnologie.

Des investissements visant à soutenir les projets de développement d'une vingtaine d'entreprises devraient ainsi être réalisés sous forme de prise de participation minoritaire, soit en capitaux propres et en quasi-capitaux propres. Ces investissements auront principalement lieu au Québec, et au moins 80 % du capital du fonds investi devra être détenu par des entreprises québécoises.

Citations :

« Financer nos entreprises innovantes les plus prometteuses, c'est crucial pour assurer un écosystème d'affaires performant. En investissant dans le Fonds i4 Capital, notre gouvernement encourage une relève de nouveaux gestionnaires de fonds québécois spécialisés dans des secteurs économiques d'avenir. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Investissement Québec est fortement engagé dans le soutien des jeunes entreprises au stade de l'amorçage qui évoluent dans des secteurs phares de notre économie. Cet investissement dans le Fonds i4 Capital s'inscrit dans notre volonté d'être plus présent et de soutenir davantage ces jeunes entreprises innovantes, et il permettra de favoriser le développement de nouvelles expertises au Québec. »

Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec

« L'émergence d'une nouvelle génération de gestionnaires de capital de risque d'ici est essentielle pour appuyer le développement de technologies innovantes. Le Concours des fonds d'amorçage du Québec améliore l'accès au capital pour les entrepreneurs qui s'attaqueront aux nombreux défis que le Québec devra affronter au cours des prochaines années. L'investissement du Fonds de solidarité FTQ dans le Fonds i4 Capital s'inscrit donc tout naturellement dans notre volonté d'appuyer la transition technologique, en particulier dans le secteur manufacturier et dans l'agritechnologie. »

Philippe P. Huneault, vice-président, Placements privés et investissements d'impact, Technologies et gestion de fonds, et chef du développement international des entreprises du Fonds de solidarité FTQ

« Teralys Capital, en tant que plus grand investisseur spécialisé en innovation au Canada, a au cœur de sa mission de contribuer au dynamisme de l'écosystème technologique au Québec. Par l'entremise du Fonds québécois d'amorçage Teralys, financé par la CDPQ, nous sommes fiers de contribuer activement à la création d'un nouveau gestionnaire de capital de risque au stade d'amorçage avec une présence à Sherbrooke, à Québec et à Montréal. Le Fonds i4 Capital valorisera les nouvelles technologies de rupture en déployant une thèse unique d'investissement dans un espace en plein essor au Québec. »

Béatrice Couture, directrice chez Teralys Capital

« Encourager l'émergence de nouveaux gestionnaires de fonds québécois qui favoriseront l'essor d'entreprises innovantes nous apparaît essentiel. Cela permet d'alimenter en premier lieu l'écosystème du capital de risque et, plus tard, celui du capital de développement, contribuant à un écosystème sain et dynamique. »

Geneviève Morin, présidente-directrice générale de Fondaction

« L'investissement de nos commanditaires est un geste fort qui va dynamiser l'écosystème d'amorçage au Québec et faciliter l'émergence d'une nouvelle génération d'entrepreneurs en technologie. L'équipe du Fonds i4 Capital, forte de cinq associés chevronnés et présente à travers le Québec, vise à créer plusieurs histoires à succès en technologie de rupture. Et c'est avec enthousiasme qu'elle travaillera à propulser ces entreprises naissantes vers de beaux succès. »

Jean-François Grenon, coprésident et associé fondateur du Fonds i4 Capital

Faits saillants :

Le Concours des fonds d'amorçage du Québec est une initiative gouvernementale mise en œuvre par l'intermédiaire d'Investissement Québec.

Totalisant près de 100 millions de dollars, dont 50 millions proviennent du gouvernement du Québec, il vise à créer des fonds d'investissement ciblant le stade de l'amorçage dans des secteurs économiques stratégiques.

Le troisième et dernier appel de propositions du concours devrait être lancé au cours de l'année 2023.

SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional

