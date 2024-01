Concours de l'Ordre national du mérite agricole - Le ministre Lamontagne lance la période d'inscription pour la plus haute distinction destinée aux entrepreneurs et entrepreneuses agricoles du Québec

QUÉBEC, le 15 janv. 2024 /CNW/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, annonce l'ouverture de la période d'inscription à la 132e édition de l'Ordre national du mérite agricole. Devenu une véritable institution, ce concours annuel créé en 1889 honore le travail des femmes et des hommes qui s'investissent dans leur entreprise et qui font rayonner l'ensemble de notre secteur agricole, et ce, partout sur le territoire du Québec.

Cette année, ce sont les propriétaires d'entreprise agricole des régions de la Mauricie, du Centre-du-Québec et de l'Estrie qui seront mis de l'avant.

Jusqu'au 1er mai, les productrices et les producteurs sont invités à s'inscrire dans les catégories bronze, argent ou or.

Citations :

« Le concours de l'Ordre national du mérite agricole est l'occasion de rendre hommage à des hommes et à des femmes qui contribuent de manière exceptionnelle à la vitalité de notre secteur agricole. Le travail qu'ils accomplissent chaque jour avec passion permet d'offrir à la population québécoise des aliments sains et de qualité, et nous mène vers une plus grande autonomie alimentaire. J'invite les producteurs et les productrices de la Mauricie, du Centre-du-Québec et de l'Estrie à s'inscrire au concours et à mettre en valeur leur savoir-faire remarquable et essentiel. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Notre participation à l'Ordre national du mérite agricole ne nous a procuré que du positif. L'évaluation de notre exploitation sur de multiples facettes nous a permis de porter un regard différent sur notre entreprise. En plus de la belle visibilité, de la rencontre avec les juges et des beaux événements de remise de prix, l'expérience du concours nous a motivés à continuer de viser l'excellence en agriculture. »

Véronique Guay et Thierry Jaton, dirigeants de la Ferme Provetaz inc. et lauréats des premiers rangs régional et national dans la catégorie bronze du concours de 2016

Faits saillants :

Les participants et participantes recevront la visite d'une équipe de juges chevronnés qui évaluera leur entreprise. Mentionnons que cette évaluation s'appuie sur six critères :

la gestion de la production;

l'engagement à l'égard de l'environnement;

le développement stratégique de l'entreprise;

la gestion des ressources financières;

la gestion des ressources humaines;

le rayonnement social.

Ils doivent obtenir le nombre de points nécessaires dans leur catégorie pour être décorés de l'Ordre national du mérite agricole. C'est au cours d'une soirée de gala rassemblant tous les participants ainsi que les acteurs du milieu agricole de la région hôte du concours que les prix régionaux et nationaux seront dévoilés.

Soulignons la participation de notre précieux partenaire appelé à contribuer au succès de ce 132e concours, Sollio Groupe Coopératif. Le Ministère peut aussi compter sur la collaboration de La Terre de chez nous.

Lien connexe :

Pour plus d'information sur le concours ou pour obtenir les formulaires d'inscription, consultez le site Web Québec.ca/ONMA.

Suivez le MAPAQ sur les médias sociaux :

Facebook X Instagram LinkedIn YouTube

Source et information :

Relations médias

Direction des communications

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries

et de l'Alimentation

Tél. : 418 380-2100, poste 3512

www.mapaq.gouv.qc.ca

SOURCE Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation