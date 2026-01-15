Concours de l'Ordre national du mérite agricole - Lancement des inscriptions pour la plus haute distinction en agriculture au Québec

QUÉBEC, le 15 janv. 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec annonce l'ouverture de la période d'inscription à la 134e édition de l'Ordre national du mérite agricole. Créé il y a plus d'un siècle, ce concours prestigieux rend hommage chaque année aux agricultrices et agriculteurs dont l'engagement et le savoir-faire contribuent à la vitalité et au rayonnement du secteur agricole sur l'ensemble du territoire québécois.

Cette année, ce sont les propriétaires d'entreprise agricole des régions de Lanaudière, des Laurentides, de Laval, de Montréal et de l'Outaouais qui seront à l'honneur.

Jusqu'au 1er mai, les productrices et les producteurs sont invités à soumettre leur candidature dans les catégories bronze, argent ou or.

Faits saillants :

Les participantes et participants recevront la visite d'une équipe de juges chevronnés qui évaluera leur entreprise. Cette évaluation s'appuie sur six critères :

la gestion de la production;

l'engagement à l'égard de l'agroenvironnement;

le développement stratégique de l'entreprise;

la gestion des ressources financières;

la gestion des ressources humaines;

le rayonnement social.

Ils doivent obtenir le nombre de points nécessaires dans leur catégorie pour être décorés de l'Ordre national du mérite agricole. C'est au cours d'une soirée de gala rassemblant les participantes et participants ainsi que les acteurs du milieu agricole des régions hôtes du concours que les prix régionaux et nationaux seront dévoilés.

Il convient de souligner la participation de Sollio Groupe Coopératif, qui contribue au succès de ce concours. Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation peut aussi compter sur la collaboration de La Terre de chez nous.

Lien connexe :

Pour plus d'information sur le concours ou pour connaître les gagnants et gagnantes ainsi que les lauréats et lauréates des années précédentes, consultez le site Web Québec.ca/ONMA.

SOURCE Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Source et information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Tél. : 418 380-2100, poste 3512, [email protected]