Concours de créativité lexicale - Enrichir la langue française : une source de fierté!

MONTRÉAL, le 22 oct. 2025 /CNW/ - Les enseignantes et enseignants de français au secondaire de partout au Québec sont invités à participer avec leurs classes à la 7e édition du Concours de créativité lexicale (CCL) de l'Office québécois de la langue française.

D'ici le 30 janvier 2026, les classes qui désirent relever le défi devront créer des néologismes en français désignant un ou plusieurs des concepts suivants :

« banger » : morceau de musique très rythmé qui donne fortement envie de danser;

« gigil » : se dit d'une personne qui, à la vue de quelque chose de mignon, comme un bébé ou un chaton, ressent un trop-plein d'excitation ou d'affection qu'elle a envie de manifester physiquement, par exemple en le serrant;

« glow-up » : transformation physique et mentale à long terme d'une personne qui devient plus attirante, plus confiante et mieux dans sa peau;

« humblebrag » : déclaration par laquelle une personne semble admettre un défaut ou se plaindre de quelque chose, mais attire en fait l'attention sur ses qualités ou ses réalisations personnelles, avec une fausse modestie assumée.

Les classes peuvent aussi proposer un néologisme qui désigne un concept de leur choix, c'est-à-dire un concept qui n'est pas encore associé à un mot français en usage et qui ne figure pas parmi les quatre concepts sélectionnés par l'Office.

Faits saillants

Le concours prend fin le 30 janvier 2026, à 17 h .

. Pour inscrire leurs classes, les enseignantes et enseignants de français doivent prendre connaissance du règlement et remplir le formulaire en ligne.

L'Office met à la disposition des enseignantes et enseignants du contenu pédagogique concernant la néologie et les modes de formation des mots. Ils et elles peuvent également recourir à la Vitrine linguistique de l'Office.

Les classes participantes courent la chance de remporter des prix.

Les propositions gagnantes pourraient être intégrées dans la Vitrine linguistique de l'Office, consultée annuellement par des millions d'internautes de partout dans le monde. Près d'une vingtaine de termes créés par les jeunes dans le cadre du concours y sont déjà diffusés.

Tous les néologismes gagnants depuis le début du concours en 2019 figurent dans la section CCL du site Web de l'Office.

Les néologismes gagnants de la 7e édition du CCL seront dévoilés au printemps 2026.

