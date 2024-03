Concours d'idées pour le réaménagement du littoral du Saint-Laurent, phase 4 - 32 dossiers de candidatures reçus

QUÉBEC, le 4 mars 2024 /CNW/ - 32 équipes multidisciplinaires composées de professionnels en architecture, en aménagement du territoire et en environnement ont déposé un dossier de candidature dans le cadre du concours d'idéation lancé par le gouvernement du Québec en novembre dernier.

Les équipes intéressées à participer à cet exercice d'idéation avaient jusqu'au 29 février dernier pour déposer leur proposition de concept.

Littoral Est du fleuve Saint-Laurent, phase 4 (Groupe CNW/Commission de la capitale nationale du Québec)

L'objectif de ce concours est d'imaginer le réaménagement du littoral du Saint-Laurent entre le secteur d'Estimauville et le parc de la Chute-Montmorency, dans une perspective de valorisation à long terme. Les propositions doivent tenir compte d'enjeux incontournables propres à ce secteur, tels que la valorisation et l'accessibilité du littoral du Saint-Laurent, la connexion des quartiers avoisinants au fleuve, la préservation et la mise en valeur des milieux naturels ainsi que la mobilité et l'axe de transit actuel.

« Je suis impressionné de voir que 32 dossiers ont été déposés pour notre concours d'idéation. Cette importante participation va au-delà de nos projections. Elle montre l'engouement des professionnels d'ici et d'ailleurs pour cet ambitieux projet, qui bonifiera la qualité de vie des citoyens dans notre capitale », a souligné le ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien.

Les membres du jury de sélection peuvent maintenant consulter les propositions reçues et se réuniront en mars à Québec afin d'identifier les trois projets les plus porteurs pour le développement de ce secteur. Ces projets seront ensuite dévoilés publiquement.

Participation citoyenne

Tout au long de ce processus créatif qui s'est échelonné entre le 10 novembre et le 29 février, les citoyens ont eu l'opportunité de s'exprimer, de soumettre des idées et de poser des questions en lien avec le concours via le site web de la CCNQ. Les membres du jury prendront connaissance des idées et des commentaires exprimés par les citoyens et en tiendront compte dans leur évaluation des projets présentés. Près de 200 commentaires de citoyens ont été reçus. Ils peuvent être consultés via la page du forum citoyen.

SOURCE Commission de la capitale nationale du Québec

Renseignements: Source : Mona Lechasseur, Attachée de presse du ministre Jonatan Julien, 418 805-5939 [email protected]; Jean-Philippe Guay, Commission de la capitale nationale du Québec, 418 803-4342 | [email protected]