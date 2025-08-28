Concours d'art public éphémère : la Maison du CAM se transforme!

MONTRÉAL, le 28 août 2025 /CNW/ - Pour souligner ses 70 ans d'audace et d'innovation artistique, le Conseil des arts de Montréal (CAM) lance un concours d'art public éphémère qui invite les artistes à réinventer l'Édifice Gaston-Miron et captivera les regards tout l'été.

Édifice Gaston-Miron (Groupe CNW/Conseil des arts de Montréal)

Ancienne bibliothèque municipale, la Maison du CAM deviendra le théâtre d'une métamorphose artistique spectaculaire. Le concours vise la création d'une œuvre extérieure originale, percutante et temporaire, qui sera exposée tout l'été 2026, de jour comme de soir. Les propositions peuvent également inclure un volet performatif lors de l'inauguration, intégrant d'autres disciplines artistiques

Le concours est ouvert aux organismes artistiques professionnels à but non lucratif, aux collectifs d'artistes non incorporés et aux artistes individuel•le•s parrainé•e•s. par un organisme artistique professionnel. Le CAM offre un soutien financier allant jusqu'à 75 000 $ pour couvrir les frais de conception, production, installation, entretien et démontage.

Cette initiative vise à rendre l'art encore plus visible et accessible, en transformant un lieu emblématique en espace d'expression libre et engageante.

Date limite de dépôt : 22 octobre 2025

