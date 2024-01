BEACONSFIELD, QC, le 23 janv. 2024 /CNW/ - Le maire de Beaconsfield, Georges Bourelle, et les membres du Conseil municipal ont le plaisir d'annoncer le lancement du concours d'architecture pour la construction d'un centre culturel multifonctionnel dans le cadre du projet Imagine Centennial.

« Nous sommes d'autant plus heureux de cette annonce qu'elle constitue à la fois l'aboutissement d'un travail de longue haleine avec la communauté pour valoriser notre plus grand espace vert riverain que le début du processus concret qui mènera à sa réalisation », déclare le maire Bourelle.

Depuis plusieurs années, des projets ont été discutés et présentés à différents conseils. Dans le cadre d'une série de consultations citoyennes tenues en 2019, la collectivité a déclaré la nécessité de revitaliser le parc et la marina Centennial afin de répondre aux besoins de la population en matière d'activités communautaires et culturelles. Considérant l'état de désuétude des bâtiments, les équipements et l'aménagement général du site, l'inaction ne constituait plus une option viable. Le projet permettra de préserver la beauté naturelle de cet espace, de faciliter l'accès à l'eau et de construire un centre culturel multifonctionnel intégrant la bibliothèque municipale.

L'administration municipale a déjà obtenu une subvention de 3,1 millions de dollars du gouvernement du Québec pour la réalisation d'un centre culturel multifonctionnel, soit la première étape du projet global de revitalisation. Le maire Bourelle annoncera de plus la tenue d'une campagne de financement populaire cette année pour permettre aux donateurs une souscription philanthropique.

Jury en place

Rendus à la première étape de réalisation, les élus ont confirmé hier soir en séance du conseil la nomination des membres du jury pour le concours d'architecture qui étudiera les projets et la signature architecturale mettant en valeur le paysage riverain et le patrimoine collectif de la population de Beaconsfield.

Les huit membres du jury représentent deux citoyens, quatre professionnels et deux employés de la Ville :

Les membres résidents

Anna Polspoel, architecte paysagiste agréée, cheffe de division à l'arrondissement Saint-Laurent

Luigina Vileno, bibliothécaire à l'Université Concordia

Les membres professionnels

Gavin Affleck, architecte, Affleck De la Riva architectes

Manon Asselin, architecte, Atelier TAG

Anne-Marie Parent, urbaniste et architecte paysagiste*

Monic Villeneuve, architecte associée, Les Architectes Gagnier Villeneuve*

Les membres représentant la Ville

Denis Chabot, directeur Aménagement urbain et Patrouille municipale

Mélanie Côté, directrice Culture et Loisirs

*Résident également à Beaconsfield

SOURCE Ville de Beaconsfield

Renseignements: Information : Bureau du maire, [email protected], beaconsfield.ca