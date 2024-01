MONTRÉAL, le 16 janv. 2024 /CNW/ - Le CIRANO et ses commanditaires du programme Bourstad, dont l'Autorité des marchés financiers, son partenaire principal pour ce programme, annoncent aujourd'hui le lancement officiel de la période d'inscription pour le concours Bourstad 2024.

La 37e édition du concours de simulation boursière Bourstad, qui aura lieu du 12 février au 12 avril 2024, offre aux investisseurs novices et chevronnés une chance de remporter des bourses d'une valeur totale atteignant près de 40 000 $. Accessible en ligne à bourstad.ca, ce concours, ouvert aux élèves du secondaire, aux étudiants des cégeps, et au grand public, y compris aux étudiants universitaires, se déroulera cette année sous la présidence d'honneur de M. Benoit Desgroseillers, CRHA, vice-président au développement des talents chez Finance Montréal. Me Alexandre Bardoux, directeur régional de la réglementation à l'Organisme canadien de réglementation des investissements, présidera le jury.

Les participants au concours Bourstad 2024 auront la responsabilité de gérer un portefeuille virtuel de 200 000 $, en investissant dans une sélection de plus de 700 véritables valeurs cotées sur les marchés boursiers. Lors de la cérémonie de remise des prix en mai 2024, le jury de la simulation récompensera les participants ayant excellé dans les trois volets de la compétition : performance financière, gestion de portefeuille et investissement responsable. Des prix spéciaux d'apprentissage de l'Autorité des marchés financiers seront également décernés, honorant des élèves du secondaire et du collégial sur la base de témoignages relatant des apprentissages significatifs, recueillis après la fin du concours.

Les simulations Bourstad bénéficient d'une plateforme technologique très innovante permettant des transactions en temps réel, un versement quotidien des dividendes et une compatibilité avec les appareils mobiles. Cette plateforme a été développée avec le soutien financier de l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI). Grâce à un nouvel appui de l'OCRI, des mentions d'excellence maintenant dotées de bourses de 200$ seront décernées dans toutes les écoles qui inscriront 20 participants ou plus au concours Bourstad 2024.

Pour accompagner les participants du concours et leurs enseignants, le CIRANO propose une série de webinaires, animés par ses experts et des représentants de ses commanditaires, qui aborderont des sujets tels les bases de l'investissement en bourse, la gestion de portefeuille, l'investissement durable, les facteurs ESG, et les choix de carrière dans le secteur financier. Selon M. Paul Bourget, directeur de projet de Bourstad, « Le CIRANO et ses partenaires offrent sur bourstad.ca un large éventail de ressources qui permettent à tous les participants de se familiariser avec le fonctionnement des marchés financiers et de développer leurs connaissances et leurs compétences en matière d'épargne et d'investissement. On y gagne toujours à participer au concours Bourstad ! ».

« L'intégration croissante des considérations ESG dans les décisions d'investissement est aujourd'hui incontournable pour tous les acteurs du secteur financier. Depuis l'édition 2005, le programme éducatif Bourstad, intégré aux initiatives de littératie économique et financière du CIRANO, a été à l'avant-garde de ce mouvement en honorant les participants qui se démarquent par leur engagement envers l'investissement responsable. Ce programme, désormais bien établi et reconnu, joue un rôle significatif dans l'enrichissement des connaissances et des compétences économiques et financières, tant chez les jeunes que chez le grand public. Nous souhaitons un vif succès à la 37e édition du concours Bourstad et exprimons nos sincères remerciements envers nos commanditaires pour leur précieux soutien.»

Mme Nathalie de Marcellis-Warin, Présidente-directrice générale du CIRANO

« Je suis heureux et fier d'assumer la présidence d'honneur de l'édition 2024 du concours Bourstad. Pour Finance Montréal, la grappe de l'industrie des services financiers du Québec, il est primordial de faire de la littératie financière une priorité. En étant à l'avant-garde en la matière, Bourstad est un modèle et ce depuis plus de 35 ans. Nous sommes des partenaires depuis les 10 dernières années et nous croyons fermement en la mission et la portée de cet outil formidable, moderne et des plus pertinents. Nous remercions le CIRANO de contribuer ainsi à cette noble mission d'éducation financière des jeunes. En mon nom et celui de Finance Montréal, je souhaite à tous les étudiants et étudiantes du Québec et du Canada la meilleure des chances dans leur stratégie d'investissement et surtout du plaisir et beaucoup d'apprentissages.»

M. Benoit Desgroseillers, MBA, CRHA, PCC Vice-président, développement des talents, Finance Montréal, et Président d'honneur du concours Bourstad 2024

Bourstad est une activité d'éducation financière du CIRANO bénéficiant du soutien de nombreux commanditaires : l'Autorité des marchés financiers, son partenaire principal, le Groupe Banque TD, l'Organisme canadien de réglementation des investissements, CFA Montréal, Les Affaires, Finance Montréal, le Groupe TMX, Hyprasoft, le Réseau des cégeps et des collèges francophones du Canada, QuoteMedia et le Groupe Investissement responsable.

Au cours de l'année scolaire 2022-2023, ce programme d'éducation financière a rejoint plus de 12 000 nouveaux participants, dont près de 2 200 participants au concours Bourstad 2023.

SOURCE Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations (CIRANO)

Renseignements: Paul Bourget, directeur de projets, Bourstad -- CIRANO ([email protected] ou 514 985-4000, poste 3006)