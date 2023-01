MONTRÉAL, le 11 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Le Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations (CIRANO) et ses partenaires du programme Bourstad lancent officiellement aujourd'hui la campagne d'inscription au concours Bourstad 2023.

Du 13 février au 14 avril 2023, les investisseurs débutants comme les plus aguerris auront l'occasion de participer au concours de simulation boursière Bourstad 2023 et seront ainsi en lice pour remporter des bourses totalisant près de 35 000 $. Le concours Bourstad se déroule sur Internet (www.bourstad.ca) et accueille, chaque année, des élèves du secondaire et des cégeps ainsi que des participants du grand public, y compris des étudiants des universités. La 36e édition du concours Bourstad se déroulera sous la présidence d'honneur de Mme Odrée Ducharme, CFA, présidente du conseil d'administration de CFA Montréal. Le jury du concours sera présidé par Mme Cathy Sleiman, directrice principale pour l'Est du Canada, Placements directs TD.

Les participants au concours Bourstad 2023 gèreront un portefeuille virtuel de 200 000 $ et investiront ce montant en choisissant des titres parmi une sélection de 700 véritables valeurs cotées sur des marchés boursiers. À l'occasion de la cérémonie de remise des prix qui se tiendra en mai 2023, le jury de la simulation décernera des prix totalisant près de 35 000 $ aux participants qui se seront le plus illustrés dans les trois volets de la compétition : performance financière, gestion de portefeuille et investissement responsable.

Les simulations Bourstad utilisent une plateforme technologique très innovante : transactions en temps réel, versement quotidien des dividendes, compatibilité avec les appareils mobiles, etc. Cette plateforme a été développée grâce à une aide financière reçue de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM).

Afin de soutenir davantage les participants du concours et leurs enseignants, le CIRANO leur propose à nouveau cette année une série de webinaires lors desquels ses experts traiteront de ces sujets : les bases de l'investissement en bourse, la gestion de portefeuille, l'investissement durable et les facteurs ESG, les défis et opportunités de la gestion des chaînes d'approvisionnement et les choix de carrière dans le secteur financier. « Le CIRANO et ses partenaires offrent sur www.bourstad.ca un large éventail de ressources qui permettent à tous les participants de se familiariser avec le fonctionnement des marchés financiers et de développer leurs connaissances et leurs compétences en matière d'épargne et d'investissement. On y gagne toujours à participer au concours Bourstad ! », estime le directeur de projet de Bourstad, M. Paul Bourget.

« L'intégration des considérations ESG aux décisions d'investissement est devenue incontournable pour tous les acteurs du secteur financier. Le programme d'éducation financière Bourstad, qui s'insère dans les projets de littératie économique et financière du CIRANO, a été un pionnier de ce mouvement en récompensant depuis l'édition 2005 les participants qui s'illustrent sur le plan de l'investissement responsable. Cette initiative permet d'améliorer les connaissances et les compétences en économie et en finances des jeunes et du grand public. Bon succès à cette 36e édition du concours Bourstad et merci à nos partenaires. »

Mme Nathalie de Marcellis-Warin, Présidente-directrice générale du CIRANO

« Je suis heureuse d'être la présidente d'honneur de la nouvelle édition de la compétition Bourstad, qui permet de découvrir les rouages de la gestion de portefeuille de façon concrète. Pour CFA Montréal, qui compte plus de 3200 professionnels de la gestion de l'investissement, Bourstad est une plateforme unique afin de rejoindre la relève. Ce concours est également une occasion en or de faire connaître la profession aux jeunes femmes, afin d'augmenter la représentation féminine dans notre domaine. Ainsi, parmi les quatre bourses que nous remettrons de nouveau cette année, deux seront octroyées à des étudiantes. Je remercie le CIRANO de contribuer à l'éducation financière des étudiantes et étudiants du Québec à qui nous souhaitons bonne chance dans l'élaboration de leur stratégie d'investissement. »

Mme Odrée Ducharme, Présidente du conseil d'administration de CFA Montréal, Première directrice, stratégie et exécution, fonds d'investissement et gestion externe de la Caisse de dépôt et placement du Québec, et Présidente d'honneur du concours Bourstad 2023

Bourstad est une activité d'éducation financière du CIRANO qui reçoit des appuis de nombreux partenaires : l'Autorité des marchés financiers, son partenaire principal, le Groupe Banque TD, l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières, CFA Montréal, le Journal Les affaires, Finance Montréal, le Groupe TMX, Hyprasoft, Croesus, QuoteMedia et le Groupe Investissement responsable.

Au cours de l'année scolaire 2021-2022, ce programme d'éducation financière a rejoint plus de 11 500 participants, y incluant près de 2 400 participants au concours Bourstad 2022.

SOURCE Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations (CIRANO)

Renseignements: Paul Bourget, directeur de projets, Bourstad -- CIRANO, ([email protected] ou 514 985-4000, poste 3006)