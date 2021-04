MONTRÉAL, le 1er avril 2021 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, l'honorable Bill Blair, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, a fait la déclaration suivante :

« Alors que nous continuons de lutter contre la pandémie de la COVID-19, nous sommes en contact régulier avec les provinces et les territoires pour évaluer les besoins des régions les plus touchées par la résurgence de la pandémie et prioriser l'aide.

En réponse à une demande d'aide fédérale du gouvernement du Québec, les Forces armées canadiennes (FAC) ont déployé du personnel dans 47 centres de soins de longue durée de la province d'avril à juin 2020. Le gouvernement du Canada a continué d'apporter son soutien en juillet 2020 par la transition des FAC au personnel de la Croix-Rouge canadienne. À la suite d'une demande de prolongation de la province, la Croix-Rouge a continué de fournir de l'aide jusqu'au 31 mars 2021. Le gouvernement fédéral s'est engagé à verser jusqu'à 46,8 millions de dollars en aide fédérale pour la durée du déploiement. La demande d'aide a maintenant été conclue puisque le gouvernement du Québec n'a pas demandé de prolongation supplémentaire. En date du 31 mars 2021, la Croix-Rouge a effectué des déploiements dans 89 sites au Québec.

Je suis heureux du travail de mon ministère et de notre collaboration avec le gouvernement du Québec, qui visaient à déployer la Croix-Rouge pour soutenir les préposés aux bénéficiaires et le personnel infirmier qui travaillent si fort. Les organisations comme la Croix-Rouge travaillent assidûment afin de s'adapter aux besoins émergents des gens, des familles et des collectivités ainsi que de modifier leurs activités actuelles afin qu'elles puissent continuer à fournir le soutien dont les Canadiens ont besoin. Je salue le travail acharné du personnel de première ligne de la Croix-Rouge, des aides de soutien et des bénévoles qui ont travaillé sans relâche tout au long de cette pandémie et qui ont touché la vie de tant de personnes. Au nom du gouvernement du Canada, je vous remercie tous de votre dévouement et de votre engagement à prendre soin des Canadiens. Le gouvernement du Canada restera présent pour aider et soutenir les Canadiens durant cette période difficile. »

Mon collègue, l'honorable Pablo Rodriguez, leader du gouvernement à la chambre des Communes et lieutenant du Québec, remercie lui aussi la Croix-Rouge. « Au nom du gouvernement du Canada, nous souhaitons exprimer aujourd'hui toute notre reconnaissance envers la Croix Rouge et envers les hommes et les femmes qui sont venus prêter assistance aux employés de première ligne qui avaient besoin de renfort. Je suis fier et honoré d'avoir pu, en tant que lieutenant du Québec,

remercier les employés qui sont allés prêter main forte auprès de nos personnes âgées alors qu'ils en avaient tant besoin. Du fond du cœur, merci. »

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

