Conclusion de la campagne « The Media Challengers » présentée par CGTN, qui a attiré l’attention de la génération Z à l’échelle mondiale

Lors de la finale, les candidats ont présenté leurs belles œuvres vidéo, en plus de s'affronter lors de plusieurs « derniers défis », y compris un défi d'allocution, un débat et un défi de télésouffleur, au cours duquel ils ont pu démontrer leur esprit d'équipe et leurs aptitudes personnelles.

Un groupe formé de quatre juges d'expérience et de huit analystes des médias attribuait des points à chacune des équipes. Un jury composé des 200 finalistes à travers le monde était également présent en ligne. De plus, 60 participants du monde entier étaient présents en ligne, encourageant les finalistes et diffusant les événements en temps réel aux quatre coins du monde. Des prix de groupe et des prix individuels ont également été remis à la fin de la dernière épreuve.

L'événement Media Challengers était non seulement une occasion pour les jeunes professionnels des médias chinois de raconter des histoires chinoises et de transmettre la culture chinoise au monde entier, mais aussi une occasion de créer une plateforme permettant aux jeunes talents prometteurs du monde entier de démontrer leurs talents, de poursuivre leurs rêves et d'acquérir une meilleure compréhension de la Chine. Les « Media Challengers » du monde entier ont bien représenté ce que la « génération Z » pense, dit et ressent.

Depuis son lancement officiel le 8 avril 2021, la campagne destinée aux journalistes et aux influenceurs étrangers a attiré de nombreux jeunes professionnels des médias, influenceurs et leaders d'opinion provenant de plus de 130 pays et régions. L'événement a été couvert par quelque 860 médias étrangers en ligne grand public de 60 pays et régions, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie, l'Allemagne, l'Italie, le Japon et la Corée du Sud.

