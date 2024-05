Conclusion d'un partenariat structurant entre la Société du parc Jean-Drapeau et le promoteur Piknic Électronik

MONTRÉAL, le 1er mai 2024 /CNW/ - Une entente quinquennale est conclue entre la Société du parc Jean-Drapeau (SPJD), qui célèbre cette année 150 ans d'histoire, et Piknic Électronik. Partenaires depuis les tout premiers débuts du légendaire festival en 2003, les deux organisations ont signé une convention d'occupation de site qui s'étend jusqu'au 31 octobre 2028. Au coeur de cette entente, de nouveaux éléments entourant l'inclusivité et l'exemplarité sont mis de l'avant, et ce en plus d'assurer une offre de programmation encore plus accessible et diversifiée.

« La signature d'une entente sur cinq ans est le résultat des efforts que nous déployons quotidiennement à proposer une offre culturelle soutenue qui s'inscrit dans une perspective de développement structurant, durable et responsable pour le plus grand parc insulaire, notre parc, le parc Jean-Drapeau. Cette entente assoit cette volonté ferme qui nous anime de faire cohabiter harmonieusement les festivaliers et les usagers du Parc, tout en minimisant l'impact sur notre écosystème », explique Véronique Doucet, directrice générale de la SPJD.

Les spectacles musicaux proposés par Piknic Électronik sont bonifiés cette année avec le Festival Palomosa qui propose en septembre prochain un nouvel événement avec des racines de musique électronique, rap et hip-hop ainsi que de la musique latine. Celui-ci se tiendra principalement à l'amphithéâtre de l'Espace 67.

« Nous sommes très heureux de pouvoir continuer d'écrire les prochains chapitres de Piknic Électronik au parc Jean-Drapeau et d'en ouvrir d'autres, avec par exemple l'avènement de Palomosa ! Nous conservons ainsi la promesse des premiers instants : offrir au plus grand nombre les plaisirs de la musique dans un magnifique parc public urbain », souligne Pascal Lefebvre, cofondateur, président et chef de la direction de Multicolore, l'entreprise québécoise derrière notamment Piknic Électronik, Igloofest et Palomosa.

En 2024, les Piknic Életronik auront lieu du 19 mai au 6 octobre au parc Jean-Drapeau qui, cette année, célèbre 150 années d'histoires où les festivités ont toujours fait vibrer la population montréalaise et touristique. Pour de plus amples informations, visitez le site Internet du Parc.

À propos

La Société du parc Jean-Drapeau a pour mission de conserver, d'aménager, de mettre en valeur et de développer ce grand parc urbain public, qui fête cette année ses 150 ans. Pour l'occasion, une programmation festive et diversifiée sera proposée tout au long de l'année, alors que plusieurs grands projets de réhabilitation et de réaménagement seront déployés dans le cadre de sa transformation. Offrant une expérience inédite à ses visiteurs ainsi qu'une diversité de paysages et d'installations, cette démarche audacieuse permettra de réaliser le plein potentiel de ce lieu inégalé pour faire du parc Jean-Drapeau un des parcs les plus emblématiques à l'échelle mondiale.

Piknic Électronik Montréal est un événement de musique électronique extérieur né en 2003 qui a pour mission de créer des expériences immersives et sociales placées sous le signe de la convivialité. Situé au parc Jean-Drapeau, un parc urbain à 10 minutes du centre-ville de Montréal, il rassemble des milliers d'amateurs de musique électronique tous les dimanches de l'été. Le site accueille également des rendez-vous en mode concert, les OfF Piknic, pour les plus grandes pointures de la musique électronique. Avec sa programmation variée, Piknic Électronik Montréal s'est imposé depuis 2003 comme un événement phare du circuit culturel estival montréalais.

Multicolore cumule les succès et s'impose sur la scène événementielle et culturelle québécoise depuis près de 20 ans. Passée maître dans l'art de créer des expériences colorées, inspirantes, créatives et vibrantes, Multicolore regroupe sous son giron les événements montréalais incontournables que sont Piknic Électronik, Igloofest, le festival Palomosa, Super Fête; sa division de production, Multicolore Projets et maintenant, Courage!. Multicolore crée et produit des festivals et des événements à travers le monde en imaginant des expériences de socialisation uniques qui unissent et divertissent grâce à la mixité des talents et aux collaborations créatives sous toutes les couleurs de l'événementiel et de l'expérientiel.

SOURCE Société du parc Jean-Drapeau

Renseignements: Informations: Isabel Coulombe, Conseillère séniore, communications, [email protected], 514 518-3243