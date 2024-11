BEHCHOKǪ̀, NT, le 14 nov. 2024 /CNW/ - Pour protéger la nature contre les changements climatiques, l'appauvrissement de la biodiversité et la pollution, il faut des efforts collectifs et un engagement commun à l'égard de la conservation et de l'intendance de l'environnement. Grâce à des partenariats rassemblant les peuples autochtones, tous les ordres de gouvernement et le secteur privé, nous pouvons protéger les écosystèmes dont nous dépendons tous.

Aujourd'hui, aux côtés de 22 gouvernements et organisations autochtones des Territoires du Nord-Ouest, du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et de donateurs privés, et au nom du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Steven Guilbeault, le ministre des Relations Couronne-Autochtones, l'honorable Gary Anandasangaree, a célébré la signature de l'accord « Notre territoire pour les générations futures » avec les Territoires du Nord-Ouest (T.N.-O.), qui repose sur le modèle de financement de projets pour la permanence.

Cet accord historique, intitulé « Les T.N.-O. : notre territoire pour les générations futures », constitue la prochaine étape de la conservation et de l'intendance à grande échelle et à long terme des terres et des eaux dans les Territoires du Nord-Ouest. Il est l'une des plus importantes initiatives de conservation du territoire dirigée par des Autochtones dans le monde. Les partenaires autochtones prévoient qu'ils contribueront, au fil du temps, à plus de 2 p. 100 de l'objectif national du Canada de conserver 30 p. 100 des terres et des eaux intérieures d'ici 2030. Cette initiative concourra grandement à la protection de la biodiversité et au stockage du carbone dans des écosystèmes nordiques importants.

« Les T.N.-O. : notre territoire pour les générations futures » reconnaît le leadership des Autochtones dans la conservation et l'intendance visant à protéger les terres et les eaux intérieures, à préserver la biodiversité, à soutenir des cultures florissantes, à renforcer la capacité des collectivités et à contribuer à des économies saines et équitables. Les principales activités comprennent entre autres un soutien accru aux initiatives des gardiens autochtones, l'établissement de nouvelles aires protégées et de conservation, et des occasions de développement économique adaptées à la réalité culturelle.

L'intendance dirigée par les Autochtones favorise la richesse des terres, des eaux et des collectivités. Elle est une pierre angulaire du plan du Canada visant à freiner et à inverser l'appauvrissement de la biodiversité et à lutter contre les changements climatiques. Le gouvernement du Canada est déterminé à mobiliser les peuples autochtones de manière significative, et continuera de solliciter les commentaires et les perspectives des gouvernements et des organisations autochtones au sujet de l'accord « Les T.N.-O. : notre territoire pour les générations futures ».

Citations

« L'intendance dirigée par les Autochtones est au cœur de l'objectif ambitieux du Canada de protéger 30 p. 100 des terres et des eaux d'ici 2030, et les Territoires du Nord-Ouest, riches en éléments d'importance environnementale, culturelle et écologique, jouent un rôle de premier plan dans ces efforts. La signature de cet accord constitue un jalon historique dans la protection de la nature dans le Nord, et montre ce que l'on peut accomplir grâce à la collaboration et à un engagement commun à protéger la nature. En soutenant en continu le leadership autochtone en matière de conservation, nous assurons la protection de ces terres pour nos enfants, nos petits-enfants et toutes les générations futures. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Les peuples autochtones sont les gardiens de la terre depuis des millénaires, et leur leadership est essentiel à la protection et à la préservation de l'environnement. Cet accord historique, l'une des plus importantes initiatives de conservation des terres dirigée par des Autochtones dans le monde, nous rapproche de notre objectif de conserver 30 p. 100 des terres et des eaux d'ici 2030. Aujourd'hui, nous faisons un autre pas vers la réconciliation, et nous voyons ce qui peut être fait grâce au travail en collaboration dans le cadre d'un véritable partenariat. »

- L'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones

« L'accord historique d'aujourd'hui représente une avancée dans la réconciliation et la conservation. Il prend appui sur les collectivités de notre région, et je remercie toutes les personnes concernées pour leur leadership, leur détermination et leur engagement à construire un avenir radieux, y compris pour nos enfants. »

- Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest

Faits en bref

Le financement de projets pour la permanence (FPP) est un modèle de financement novateur fondé sur des partenariats qui tirent parti du financement gouvernemental et privé pour appuyer les efforts de conservation à grande échelle et à long terme.

La signature de l'accord de FPP « Notre territoire pour les générations futures » représente une étape vers l'établissement de la fiducie « Notre territoire pour les générations futures » et la mise en place de l'organisme de gouvernance et des politiques nécessaires à la gestion des fonds.

Le Canada poursuivra les consultations après la signature de l'accord, pour s'assurer que tous les effets négatifs potentiels sur les droits des peuples autochtones sont cernés et que des mesures d'accommodement sont prises en conséquence.

poursuivra les consultations après la signature de l'accord, pour s'assurer que tous les effets négatifs potentiels sur les droits des peuples autochtones sont cernés et que des mesures d'accommodement sont prises en conséquence. En décembre 2022, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé un investissement de 800 millions de dollars en financement de projets pour la permanence qui servirait à appuyer jusqu'à quatre initiatives de conservation dirigées par des Autochtones. Ensemble, ces quatre initiatives pourraient assurer la protection d'une superficie aussi grande qu'un million de kilomètres carrés, ce qui contribuerait grandement aux objectifs de conservation du Canada.

L'accord de financement de projets pour la permanence de la zone marine du Grand Ours a été officiellement conclu en juin 2024. Des travaux sont en cours pour mettre la dernière main aux autres projets durant l'année à venir.

Le Canada a joué un rôle clé dans l'adoption du Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal, qui comprend l'objectif mondial de conserver 30 p. 100 des terres et des eaux d'ici 2030, et la reconnaissance et le soutien du rôle essentiel que les communautés autochtones doivent jouer pour mettre fin à l'appauvrissement de la biodiversité. Le modèle de FPP est un outil novateur qui prend en charge ces deux priorités.

