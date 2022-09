Concert de l'Orchestre du Conservatoire « Esprits romantiques »

QUÉBEC, le 28 sept. 2022 /CNW Telbec/ - L'Orchestre du Conservatoire de musique de Québec, dirigé par Dmitri Zrajveski, vous invite en grand nombre à son premier concert de la saison 2022-23, « Esprits romantiques », qui aura lieu le lundi 3 octobre, à 19 h 30, à la salle Louis-Fréchette du Grand Théâtre de Québec.

Le chef Dmitri Zrajevski. Crédit photo : Sébastien Picard (Groupe CNW/Conservatoire de musique de Québec)

Vous pourrez y entendre entre autres la Symphonie inachevée de Franz Schubert et le Concerto pour violon de Johannes Brahms. Composée en 1822, la Symphonie inachevée de Schubert ne fut découverte que dans les années 1860, plus de trente ans après sa mort. La raison derrière son inachèvement demeurera un mystère... Certains l'appelleront la « première symphonie romantique », pour son lyrisme, son dramatisme et l'originalité de son orchestration.

Le concerto pour violon de Brahms, une des œuvres les plus importantes du compositeur, ainsi qu'une des pièces majeures du répertoire violonistique, a été jugé presque injouable à l'époque de sa première. Le chef d'orchestre Hans von Bülow l'aurait même qualifié de « concerto contre le violon »! La taille du défi n'a toutefois pas su intimider notre jeune et talentueuse soliste Laurianne Houde, élève en violon dans la classe de Catherine Dallaire et gagnante du Concours de concerto du Conservatoire, qui en jouera le premier mouvement.

Le programme sera complété par une œuvre inédite du compositeur québécois Sacha Lajoie, diplômé du Conservatoire de musique de Québec en 2020, ainsi que par les mouvements III et IV de la Petite symphonie pour vents de Charles Gounod.

« Couvrant des œuvres s'étendant du début du dix-neuvième siècle jusqu'à la musique contemporaine, notre premier programme de l'année met le romantisme à l'honneur, porté par l'enthousiasme de nos étudiants, et pour le plus grand plaisir du public! », conclut M. Schneider, directeur du Conservatoire de musique de Québec.

Les billets sont en vente sur le site du Grand théâtre de Québec.

