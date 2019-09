Concert d'ouverture avec l'Orchestre symphonique du Conservatoire de musique de Montréal - Maestro Jacques Lacombe dirige Brahms

Ce concert est le premier d'une programmation 2019-2020 qui promet une centaine de moments musicaux exceptionnels par les élèves, les étudiants, les professeurs et les nombreux artistes invités. Consultez la programmation complète sur cmadq.quebec/billetmontreal.

Jacques Lacombe dirige Brahms

-- Jeu. 26 septembre 2019 | 19 h 30

Salle Marguerite-Bourgeoys du Collège Regina Assumpta

1750, rue Sauriol Est à Montréal

Billets : 20 $ réguliers | 12 $ aînés | 8 $ étudiants

En vente à la billetterie du Conservatoire : cmadq.quebec/billetmontreal | 514 873-4031 poste 313

Carte privilège

Soucieux d'offrir au public la possibilité d'assister à un grand nombre de concerts à petits prix, le Conservatoire de musique de Montréal (CMM) propose la carte privilège. Au coût de 85 $, cette carte donne accès à l'ensemble de la programmation présentée au CMM. Une carte combinant les activités du Conservatoire d'art dramatique de Montréal (CADM) à celles du CMM est également disponible au coût de 100 $,

Jacques Lacombe

Directeur musical de l'Orchestre symphonique de Mulhouse, en France depuis septembre 2018, Jacques Lacombe a été précédemment chef d'orchestre principal de l'Opéra de Bonn en Allemagne, directeur musical du New Jersey Symphony Orchestra, premier chef invité de l'Orchestre symphonique de Montréal, directeur musical de la Philharmonie de Lorraine et directeur musical de l'Orchestre symphonique de Trois-Rivières. En plus de collaborations avec de nombreux orchestres en Amérique du Nord, dont les orchestres symphoniques de Boston, Cincinnati, Dallas, Edmonton, Montréal, Québec et Toronto, Jacques Lacombe a travaillé en Europe, notamment avec l'Orchestre National de France, l'Orchestre Lamoureux, les orchestres de Malaga, de Monte-Carlo, de Mulhouse, de Nancy, de Nice et de Toulouse, ainsi qu'avec plusieurs orchestres en Océanie et en Asie. Chef d'orchestre d'opéra très actif, il œuvre également avec plusieurs grandes maisons d'opéra à travers le monde, dont le Royal Opera House de Covent Garden et le Metropolitan Opera de New York. Maestro Lacombe est titulaire de la classe de direction d'orchestre du Conservatoire de musique de Montréal depuis 2015.

À propos du Conservatoire de musique de Montréal

Fondé en 1943, le Conservatoire de musique de Montréal est l'un des 9 établissements qui composent le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec. Cette institution publique de formation supérieure, vouée à la poursuite de l'excellence, offre des programmes s'échelonnant du primaire jusqu'au second cycle universitaire, favorisant un apprentissage en continuité où l'élève et le maître développent une relation privilégiée. Grâce à un corps professoral formé de musiciens renommés, cette école prestigieuse à échelle humaine, ancrée au cœur du bouillonnement culturel montréalais, est une extraordinaire pépinière de talents dont les diplômés s'illustrent partout à travers le monde.

SOURCE Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

Renseignements: Jean-François Turner, Communications et logistique, Conservatoire de musique de Montréal, 4750, avenue Henri-Julien, H2T 2C8, jean-francois.turner@conservatoire.gouv.qc.ca, 514 873-4031, poste 232