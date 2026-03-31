MARLBOROUGH, Mass., 31 mars 2026 /CNW/ - Concentric Energy Advisors, Inc. (« Concentric »), leader reconnu des services-conseils en gestion pour les secteurs nord-américains de l'énergie et de l'eau, accueille Jonathan Byrd au sein de son équipe en tant que Vice-président, élargissant ainsi son expertise en matière de réglementation des services publics.

Jonathan Byrd, Vice-président chez Concentric Energy Advisors, Inc. (PRNewsfoto/Concentric Energy Advisors)

M. Byrd possède plus de 20 ans d'expérience en leadership dans le secteur des services publics, ainsi qu'une vaste expertise en tarification et conception tarifaire, en élaboration et administration des tarifs, ainsi qu'en financement d'entreprise. Son travail est axé sur l'harmonisation des offres aux clients et les résultats en matière réglementaire en fonction de la stratégie d'entreprise.

Avant de rejoindre Concentric, M. Byrd a occupé des postes de direction dans le secteur des services publics, y compris les produits et services à la clientèle, les finances d'entreprise et la politique tarifaire. Plus récemment, il a dirigé des équipes responsables de la conception tarifaire, de la gestion des tarifs et des solutions réglementaires dans plusieurs administrations. À ce titre, il a élaboré et mis en œuvre des stratégies de tarification, mené des négociations complexes avec des intervenants et porté des questions de tarification dans le cadre de procédures devant les commissions des services publics d'État.

M. Byrd a déclaré : « C'est un grand honneur pour moi de rejoindre la talentueuse équipe de Concentric, et je suis heureux de partager mon expérience en matière de conception tarifaire et de réglementation pour aider les clients à mettre en œuvre des tarifications et conceptions tarifaires qui répondent aux défis actuels, à gérer les coûts efficacement et à offrir une valeur claire aux clients. »

« La grande expertise sectorielle de Jonathan et son leadership éprouvé cadrent parfaitement avec notre volonté de donner des conseils stratégiques éclairés à nos clients. Son point de vue renforcera notre capacité à relever les défis complexes du secteur avec confiance et clarté », a déclaré Danielle Powers, Directrice générale de Concentric.

« Jonathan incarne la volonté d'excellence, de collaboration et de rigueur analytique qui sont l'âme de notre entreprise. Nous sommes heureux de l'accueillir au sein de l'équipe et nous nous réjouissons de la contribution significative qu'il apportera à nos clients et à notre croissance continue », a ajouté Daniel Dane, Président de Concentric.

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À propos de Concentric Energy Advisors :

Concentric Energy Advisors, Inc. et Concentric Advisors ULC (collectivement, « Concentric ») se spécialisent dans les services-conseils en gestion, la réglementation de l'industrie, les finances et les fusacs, la planification des ressources ainsi que les services d'amortissement et d'évaluation, en mettant l'accent sur les industries nord-américaines de l'énergie et de l'eau. Pour en savoir plus, visitez le site https://ceadvisors.com .

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Wendy Preston

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SOURCE Concentric Energy Advisors