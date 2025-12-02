MARLBOROUGH, Massachusetts, le 2 déc. 2025 /CNW/ - Concentric Energy Advisors, Inc. (« Concentric »), un chef de file reconnu dans les services de consultation en gestion pour les industries nord-américaines de l'énergie et de l'eau, continue d'élargir son expertise en matière de réglementation grâce à l'embauche stratégique de Mme Ashley Botelho à titre de vice-présidente adjointe.

Ashley Botelho, vice-présidente adjointe, Concentric Energy Advisors (PRNewsfoto/Concentric Energy Advisors)

Mme Botelho compte plus de 15 ans d'expérience dans le secteur des services publics, se spécialisant dans les exigences en matière de revenus et la tarification fondée sur le rendement. Avant de se joindre à Concentric, elle a passé plus de dix ans chez Eversource Energy, où elle a récemment occupé le poste de directrice des exigences en matière de revenus. À ce titre, madame Botelho a dirigé une équipe responsable du calcul des besoins en revenus annuels d'environ 2 milliards de dollars pour les entreprises de distribution d'électricité et de gaz au Massachusetts et au New Hampshire. Elle a géré de multiples initiatives réglementaires, exécuté des cas complexes de taux de distribution de base et fourni des témoignages d'experts sur des questions de politique financière et réglementaire.

« Je suis ravie de me joindre à l'équipe de Concentric, a déclaré Mme Botelho. « Concentric se consacre à servir l'industrie de l'énergie avec une éthique de travail inébranlable et un engagement envers l'excellence du service. Je me réjouis à l'idée de contribuer à la culture de réussite des clients. »

Danielle Powers, chef de la direction de Concentric, et Daniel Dane, président de Concentric, ont chaleureusement accueilli Mme Botelho, en soulignant que son expérience exceptionnelle dans l'industrie est une base solide pour relever les défis réglementaires. « Nos clients bénéficieront de la vaste expertise et de l'expérience pratique d'Ashley, a souligné Mme Powers avec enthousiasme. M. Dane a ajouté : « Ses antécédents éprouvés en matière de résultats mesurables amélioreront notre offre de services et stimuleront la réussite des clients. »

Pour en savoir plus sur les possibilités de carrière chez Concentric ou pour recevoir des nouvelles et des renseignements sur l'industrie, veuillez consulter la page Carrières de Concentric et vous abonner à Concentric Connection.

À propos de Concentric Energy Advisors

Concentric Energy Advisors, Inc. et Concentric Advisors ULC (ensemble « Concentric ») offrent des services de consultation en gestion, de réglementation industrielle, de finance et de fusions-acquisitions, de planification des ressources et de services d'amortissement et d'évaluation axés sur les industries nord-américaines de l'énergie et de l'eau. Pour en savoir plus, consultez le site https://ceadvisors.com.

Personne-ressource pour les médias :

Wendy Preston

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2835681/Concentric_Energy_Advisors_Ashley_Botelho.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/534564/5649706/Concentric_Energy_Advisors_Logo.jpg

SOURCE Concentric Energy Advisors