MARLBOROUGH, Mass., 13 janvier 2026 /CNW/ - Concentric Energy Advisors, Inc. et Concentric Advisors ULC (collectivement appelés « Concentric »), leaders reconnus en matière de services de conseil en gestion pour les industries nord-américaines de l'énergie et de l'eau, est fière d'annoncer une série de promotions méritées à l'échelle de l'entreprise, faisant honneur aux personnes qui ont constamment fait preuve d'excellence en matière de service, de leadership stratégique et d'un engagement exceptionnel envers les clients de Concentric.

Peter Blazunas a été promu au poste de Vice-président

Michael Buckley a été promu au poste de Chef de projet principal

Wale Akanni a été promu au poste de Chef de projet

Tom Dolezal a été promu au poste de Chef de projet

Bryan Hu a été promu au poste de Chef de projet

Viktoriya Rutkovskaya a été promue au poste de Chef de projet

Riley Burns a été promu au poste d'Expert-conseil principal

Nolan Souza a été promu au poste d'Expert-conseil principal

Somann Rauf a été promu au poste d'Expert-conseil

Aanchal Saini a été promue au poste d'Analyste principale

Will Roberts a été promu au poste d'Analyste principal

Nico Serpico a été promu au poste d'Analyste principal

Shannon Downing a été promue au poste de Coordonnatrice marketing et développement des affaires

Paul Dauderis a été promu au poste de Directeur des TI

Sarah Andrukonis a été promue au poste de Chef du perfectionnement des employés

« Le dévouement et l'excellence dont notre équipe fait preuve est une véritable source d'inspiration pour moi. Ces promotions témoignent des contributions remarquables que chacun et chacune a apportées au succès de Concentric », a déclaré Danielle Powers, Directrice générale.

« Chacune de ces personnes a grandement contribué à notre succès et incarne constamment les valeurs de notre entreprise par leur engagement et leur diligence », a ajouté Dan Dane, Président.

À propos de Concentric Energy Advisors :

Concentric Energy Advisors, Inc. et Concentric Advisors ULC se spécialisent dans les services de conseil en gestion et les services de conseils financiers axés sur les industries nord-américaines de l'énergie et de l'eau. Notre approche intégrée, One Concentric Advantage, réunit stratégie, économie, finances, réglementation et opérations pour apporter des solutions sur mesure à des défis complexes. Depuis plus de deux décennies, nous collaborons avec nos clients pour composer avec les évolutions du marché et les changements de politique. Nous proposons des services comme les finances d'entreprise et les fusions et acquisitions, le soutien des recours en justice, la planification de la transition énergétique et la stratégie réglementaire.

