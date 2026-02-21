MARLBOROUGH, Massachusetts, 21 février 2026 /CNW/ - Concentric Energy Advisors, Inc. (« Concentric »), un chef de file des services-conseils en gestion pour les industries nord-américaines de l'énergie et de l'eau, annonce aujourd'hui l'embauche stratégique d'Erica Menard au poste de vice-présidente adjointe pour renforcer sa pratique de services-conseils en réglementation.

Erica Menard, vice-présidente adjointe, Concentric Energy Advisors (PRNewsfoto/Concentric Energy Advisors)

Mme Menard est une dirigeante chevronnée qui compte plus de 25 ans d'expérience dans le secteur de l'énergie. Elle se spécialise dans la stratégie de réglementation, le financement des services publics et la gestion des cas tarifaires pour les services d'électricité, de gaz et d'eau. Elle est reconnue pour sa maîtrise de la tarification des services publics et a fourni un témoignage crucial dans des affaires traditionnelles sur les tarifs de distribution de base et d'autres procédures réglementaires devant des commissions de réglementation des États du Massachusetts, du New Hampshire et de New York.

Avant de rejoindre Concentric, Mme Menard a occupé un poste de haute direction au sein d'une société de services publics appartenant à des investisseurs, où elle supervisait tous les aspects de la politique réglementaire et de la tarification pour les activités liées à l'électricité, au gaz et à l'eau. Ses vastes connaissances sectorielles couvrent des domaines essentiels des politiques et des processus de réglementation, y compris la tarification, la conception des tarifs et d'autres cadres réglementaires comme les régimes de tarification pluriannuels et les mécanismes de découplage des revenus. Elle a également dirigé des études complexes sur les fonds de roulement et les avances et retards, et a élaboré des stratégies pour assurer un recouvrement approprié des coûts au nom des clients des services publics.

« Concentric est reconnu pour son engagement à aider ses clients à relever des défis réglementaires complexes dans le secteur de l'énergie. Je me réjouis à l'idée de partager mon expérience en stratégie réglementaire et en tarification pour soutenir le succès de nos clients », déclare Mme Menard.

Danielle Powers, chef de la direction de Concentric, déclare : « Nous sommes heureux d'accueillir Erica au sein de l'équipe. Elle possède une vaste expérience en réglementation des services publics et une expertise en tarification et en stratégie de réglementation qui créeront encore plus de valeur pour nos clients ».

« Erica possède l'expérience en leadership et en réglementation à laquelle nos clients s'attendent de Concentric. Son arrivée au sein de l'équipe renforce notre engagement à fournir des perspectives inégalées dans le secteur », ajoute Daniel Dane, président de Concentric.

