MARLBOROUGH, Massachusetts, 24 février 2025 /CNW/ - Concentric Energy Advisors, Inc. (« Concentric »), un leader reconnu dans les services de consultation en gestion pour les industries nord-américaines de l'énergie et de l'eau, annonce fièrement que Christine Saball s'est jointe à Concentric à titre de vice-présidente adjointe.

Forte de plus de deux décennies d'expérience, Mme Saball est une conseillère chevronnée en comptabilité fiscale des services publics. Elle a occupé des postes de direction au sein de services publics multijuridictionnels, où elle a géré de façon experte les aspects fiscaux des acquisitions d'actifs, de la planification, de la gestion des risques, de l'information financière, des rapports réglementaires et de la stratégie d'entreprise. Elle a également fourni des témoignages d'experts inestimables sur l'influence des charges fiscales sur l'établissement des tarifs des services publics.

Chez Concentric, Mme Saball fournira un avantage stratégique aux participants de l'industrie de l'énergie qui doivent composer avec des questions complexes de comptabilité fiscale et réglementaire. Grâce à sa vaste expertise en comptabilité et en réglementation fiscales des services publics, elle offrira des renseignements et des solutions inestimables pour optimiser le rendement financier et assurer la conformité aux exigences réglementaires. Les antécédents de Mme Saball en matière d'élaboration de stratégies fiscales et son témoignage d'experte seront essentiels pour guider les clients dans les subtilités du droit fiscal et des procédures réglementaires. « Je suis ravi de me joindre à Concentric et de contribuer à son succès continu. « Je me réjouis à l'idée de collaborer avec l'équipe talentueuse d'ici afin d'élaborer des stratégies novatrices pour répondre aux exigences fiscales, de conformité et réglementaires, a déclaré Mme Saball.

Danielle Powers, directrice générale, et Daniel Dane, président et vice-président, ont exprimé leur enthousiasme à l'idée d'accueillir Mme Saball au sein de Concentric, « L'expertise de Christine à l'intersection de la fiscalité, de la comptabilité et de l'établissement des tarifs des services publics est inestimable, d'autant plus que ces questions deviennent de plus en plus complexes et importantes pour les organismes de réglementation, les contribuables et les actionnaires. »

À propos de Concentric Energy Advisors :

Concentric Energy Advisors, Inc. et Concentric Advisors ULC (collectivement appelés Concentric) se spécialisent dans les services de consultation en gestion et de conseils financiers axés sur les industries nord-américaines de l'énergie et de l'eau. Pour en savoir plus, consultez le site https://ceadvisors.com.

