Concentration de nickel : l'environnement toujours dans l'angle mort de la CAQ!

QUÉBEC, le 5 févr. 2022 /CNW Telbec/ - La porte-parole de l'opposition officielle en matière d'environnement, appuie le maire de Québec et rejette la proposition caquiste de permettre la multiplication par cinq de la concentration de nickel dans l'air.

Selon elle, contrairement au ministre de l'Environnement, Benoit Charrette, le maire de la Capitale-Nationale fait passer la sécurité et la santé de ses citoyens avant les intérêts économiques. La députée de Verdun souligne que toutes les facettes du dossier doivent être prises en compte, pas uniquement, comme le fait la CAQ, en privilégiant uniquement l'économie au prix de la santé et de l'environnement.

De plus, Mme Melançon estime que le ministre de l'Environnement doit dire la vérité aux Québécois, notamment aux résidents de Limoilou : l'autorisation d'augmenter le taux de nickel dans l'air est justifiée par des impératifs économiques et non par des raisons environnementales. Même la Direction régionale de santé publique de la Capitale-Nationale le confirme dans un avis publié en février 2021.

Elle souhaite que la Ville de Québec arrive à convaincre la CAQ de faire marche arrière dans son projet de quintupler la concentration de nickel autorisée en déposant un mémoire à l'occasion des consultations publiques sur le sujet. Un projet qu'elle qualifie d'irresponsable alors qu'il y a déjà beaucoup de craintes quant à la qualité de l'air dans Limoilou. De son côté, la ministre responsable de la Capitale-Nationale, Geneviève Guilbault, par son mutisme sur le dossier, démontre bien son total désintéressement pour les inquiétudes des citoyens du secteur.

« C'est contre intuitif, en 2022, de hausser des taux et des seuils dans l'air et mettre la santé des citoyens à prix pour des raisons économiques. Si quelqu'un m'avait dit que cette idée viendrait du ministre de l'Environnement, j'aurais cru à une mauvaise blague. »

-Isabelle Melançon, députée de Verdun et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'environnement

