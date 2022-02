Concentration de nickel : encore une fois, la CAQ fait tout dans le désordre

QUÉBEC, le 18 févr. 2022 /CNW Telbec/ - La porte-parole de l'opposition officielle en matière d'environnement, Mme Isabelle Melançon, dénonce le fait que le ministre de l'Environnement annonce aujourd'hui la formation d'un groupe de travail pour étudier la qualité de l'air dans Limoilou et ce, après la mise en application de la nouvelle norme de concentration de nickel dans l'air. Elle estime que cette façon de faire démontre, une fois de plus, l'improvisation chronique à laquelle la CAQ a habitué les Québécois depuis son arrivée au pouvoir.

Selon elle, le Ministre tente tout simplement de faire diversion avec cette annonce faite en marge de l'interpellation sur le sujet, tenue à l'Assemblée nationale, ce matin. La députée de Verdun n'a pas caché sa déception face à cette annonce, alors qu'elle espérait un recul du ministre sur son intention de multiplier par cinq la concentration de nickel permise dans l'air.

Dans ce dossier, il est inquiétant de constater que la CAQ n'accorde aucune importance à la santé publique ni à l'environnement pour prioriser uniquement le facteur économique. « On se demande qui est le véritable ministre de l'Environnement : Benoit Charette ou Pierre Fitzgibbon? », s'interroge la députée de Verdun en faisant référence au ministre de l'Économie. À l'opposé, pour le Parti libéral du Québec, il est tout à fait possible de faire du développement économique sans pour autant négliger l'écologie, comme en fait foi son Projet ÉCO qui propose une vision économique et environnementale moderne.

Mme Melançon déplore également que le gouvernement caquiste fasse la sourde oreille à la demande d'exemption de la Ville de Québec qui s'inquiète particulièrement des risques pour le secteur de Limoilou qui est déjà aux prises avec des enjeux de qualité de l'air. L'annonce de la création d'un comité, dont on ne connaît encore rien sur les membres qui le composeront, n'a rien de rassurant pour les citoyens du secteur qui démontrent un niveau de problématiques respiratoires plus élevé que la moyenne de la Capitale-Nationale.

« Le ministre Charette fait tout dans le désordre : il augmente d'abord la limite permise de nickel dans l'air et forme ensuite un comité qui étudiera la qualité de l'air dans Limoilou. Il a fait preuve du même manque de logique dans le cas d'agrandissements de dépotoirs avant même le dépôt du rapport du BAPE sur les résidus ultimes et compte en faire autant pour les débuts des travaux du 3e lien. C'est ahurissant! Est-ce que c'est de l'ignorance ou de la mauvaise foi? La question se pose. »

- Isabelle Melançon, députée de Verdun et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'environnement

