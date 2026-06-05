COMPUTEX 2026 : MiTAC fait progresser une infrastructure d'IA diversifiée grâce à des partenariats stratégiques avec les écosystèmes

Racks et solutions clés en main Flagship 52U pour l'IA agentique

TAIPEI, le 5 juin 2026 /CNW/ - MiTAC Computing Technology Corp., chef de file mondial en solutions de serveurs haute performance et écoénergétiques et filiale de MiTAC Holdings Corporation (TWSE:3706), présente ses architectures avancées à l'échelle du rack au salon COMPUTEX 2026 (kiosque R0504, hall 2) du 2 au 5 juin. Doté d'une infrastructure d'IA polyvalente et tout-en-un, MiTAC soutient le cycle de vie complet de l'IA - de la formation et de l'inférence à la génération augmentée par récupération (RAG) - permettant aux clients mondiaux de surmonter les obstacles liés à l'espace, au calcul et à l'énergie dans la nouvelle vague agentique de l'IA.

MiTAC Computing a présenté ses solutions complètes à l’échelle du rack au salon COMPUTEX 2026, mettant en vedette des serveurs IA et HPC refroidis par liquide avec des performances d’inférence exceptionnelles et un portefeuille d’infrastructure IA diversifié grâce à une intégration matérielle et logicielle clé en main. (PRNewsfoto/MiTAC Computing Technology Corp.)

« Au COMPUTEX 2026, MiTAC présente une infrastructure d'IA diversifiée conçue pour générer des charges de travail dynamiques grâce à des partenariats stratégiques avec l'écosystème », déclare Rick Hwang, président de MiTAC Computing Technology. « En intégrant des plateformes d'intelligence artificielle haute performance à un écosystème matériel et logiciel robuste, nous offrons une infrastructure clé en main flexible et prête à l'emploi, adaptée aux centres de données modernes. »

Naviguer dans l'IA agentique : maîtriser les défis de l'extensibilité et de la durabilité

À mesure que les entreprises passent de l'IA générative à l'IA agentique autonome, la demande pour une puissance de calcul massive, une latence ultra-faible et une inférence à haut débit a augmenté. Toutefois, la mise à l'échelle des grappes traditionnelles accroît la complexité de l'orchestration tout en exposant les contraintes importantes du centre de données en matière d'espace, de refroidissement et de capacité du réseau électrique.

Sous le thème « Promouvoir une infrastructure d'IA diversifiée », MiTAC s'attaque de front à ces défis multidimensionnels. Agissant en tant que principal facilitateur de l'écosystème, MiTAC offre des solutions clés en main à guichet unique couvrant le calcul, le stockage, la mise en réseau et le refroidissement liquide, ancrées par quatre faits saillants stratégiques :

1. Calcul de prochaine génération et refroidissement par liquide avancé

En rupture avec les normes de l'industrie, MiTAC lance son rack IA 52U à haute densité refroidi par liquide. En intégrant 12 serveurs d'IA MiTAC G4826Z5 extrêmes avec 96 processeurs graphiques AMD Instinct™ MI355X, cette solution offre une densité de processeur graphique 50 % plus élevée par bâti que les configurations d'IA standard.

En tirant parti d'une technologie de refroidissement de pointe pour maximiser la densité de calcul et la mise à l'échelle verticale afin de réduire au minimum l'empreinte, MiTAC utilise une stratégie stricte d'intégration à l'échelle du bâti clé en main. Chaque composant - des nœuds et commutateurs de calcul aux CDU et à la gestion de l'alimentation - est calibré avec précision pour un déploiement optimal et un rendement maximal.

Pour les centres de HPC nationaux et universitaires, MiTAC introduit simultanément le rack HPC à refroidissement liquide C2811Z5 conforme à la norme OCP, jumelé à un stockage à grande capacité pour accélérer la recherche scientifique et la modélisation climatique.

2. Gestion thermique de nouvelle génération et innovation Diamond Cooling®

MiTAC met en valeur ses serveurs d'intelligence artificielle G8825Z5 refroidis par diamant, qui génèrent jusqu'à 50 % plus de jetons que le matériel en stock et offrent un rendement sans accélérateur à des températures d'entrée supérieures à 95 °F. Tirant parti de la technologie exclusive Diamond Cooling® d'Akash Systems et alimentés par les processeurs graphiques AMD Instinct™ MI350X, les serveurs d'intelligence artificielle refroidis par diamant MiTAC ouvrent la voie à une gestion thermique avancée dans l'infrastructure de prochaine génération, favorisant les dépenses en capital, les dépenses d'exploitation et les économies d'énergie pour les centres de données existants et futurs.

3. Micrologiciel de source ouverte et gestion exclusive des POD

Ce matériel informatique massif repose sur une architecture de gestion agile, sécurisée et très flexible. La pile de micrologiciels de gestion des plinthes open source de MiTAC, MiOBMC™ et son micrologiciel de système (BIOS), MiOPF™, offrent aux opérateurs de centre de données un contrôle complet du métal nu. En libérant les opérateurs de l'immobilisation des fournisseurs, elle répond à des exigences strictes en matière de personnalisation tout en offrant une conception sûre, transparente et durable à tous les clients du centre de données.

Au niveau des grappes, la solution de gestion des POD MiCoreView™ exclusive de MiTAC offre une expérience logicielle de grande valeur. Il assure une surveillance et un déploiement complets sur les racks, l'infrastructure d'alimentation et de refroidissement liquide pour les systèmes GPU et HPC. De plus, il s'intègre parfaitement à Kubernetes et à la suite AMD Enterprise AI pour permettre une orchestration automatisée des ressources GPU de niveau entreprise.

4. L'écosystème stratégique « AI Together »

Pour éliminer les points d'étranglement de performance et accélérer le déploiement, MiTAC a co-conçu son architecture de plateforme avec les plus grands innovateurs technologiques de l'industrie :

5. Architectures modulaires de centre de données par intelligence artificielle

Pour répondre aux contraintes du réseau moderne, MiTAC collabore avec Tonomia pour lancer le centre de données modulaire TonoForge™. En jumelant les supports de serveur refroidis par liquide MiTAC G4826Z5 au système avancé de gestion de l'énergie de Tonomia, cette architecture modulaire réduit les délais de déploiement traditionnels des centres de données à seulement 12 semaines, permettant une infrastructure d'IA décentralisée partout dans le monde.

Cocréer un avenir de l'IA résiliente et intelligente

Marquant une forte évolution depuis l'intégration de sa marque en 2024, MiTAC a amélioré la collaboration de l'écosystème, passant de l'harmonisation des spécifications standard à des percées révolutionnaires, à l'échelle des crémaillères et au niveau des grappes. En continuant d'approfondir ses alliances stratégiques avec les géants technologiques mondiaux, notamment AMD, Broadcom, CoolIT, Canonical, DDN, Intel, Micron, Murata, Nidec, NVIDIA, Rafay et Solidigm, MiTAC offre des solutions complètes et clés en main d'infrastructure d'IA à guichet unique. Grâce à ces architectures à grande échelle, MiTAC permet aux organisations et aux opérateurs mondiaux de transcender les obstacles à l'infrastructure traditionnelle, en soutenant la création conjointe d'un avenir d'IA résilient, durable et hyper intelligent.

Pour en savoir plus, veuillez cliquer sur le lien suivant : https://www.mitaccomputing.com/en/campaign/computex2026

À propos de MiTAC Computing Technology Corporation

MiTAC Computing Technology Corp., filiale de MiTAC Holdings, propose des solutions de serveurs complètes et écoefficientes qui reposent sur un savoir-faire industriel remontant aux années 1990. Spécialisée dans l'IA, le HPC, le cloud et l'edge computing, MiTAC Computing emploie des méthodologies rigoureuses pour garantir une qualité sans compromis, tant au niveau des barebones, des systèmes, des racks que des clusters, afin d'atteindre des performances et une intégration optimales. Cet engagement en faveur de la qualité à tous les niveaux permet à MiTAC Computing de se distinguer dans le secteur.

Avec une présence mondiale et des capacités de bout en bout - de la R&D et de la fabrication à l'assistance mondiale - MiTAC Computing fournit des plateformes agiles et personnalisées pour les centres de données hyperscale, le HPC et les applications d'IA, garantissant des performances et une évolutivité optimales pour répondre aux besoins uniques des entreprises. En s'appuyant sur les dernières avancées en matière d'IA et de refroidissement liquide, et en unifiant la marque MiTAC avec les produits serveurs Intel DSG et TYAN, MiTAC Computing se distingue par sa technologie de serveur innovante, efficace et fiable, ainsi que par ses solutions matérielles et logicielles intégrées, permettant aux entreprises de relever les défis de demain.

Site web de MiTAC Computing Technology Corporation : https://www.mitaccomputing.com/

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2994164/image1.jpg

SOURCE MiTAC Computing Technology Corp.

Contact presse : MiTAC Computing Technology Corporation, Louise Chang, [email protected]