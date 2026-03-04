La technologie révolutionnaire Diamond Cooling® permet de créer les serveurs d'IA les plus écoénergétiques et rentables au monde

La solution Diamond Cooling® d'Akash est une innovation dans la technologie de refroidissement qui s'ajoute aux technologies existantes de refroidissement par air et par liquide.

Technologie brevetée offrant jusqu'à 1 million de dollars de valeur supplémentaire par serveur

300 millions de dollars reçus pour la commande de lancement initiale

Offre un rendement sans limite, une réduction de la température du processeur graphique jusqu'à 10 °C (18 °F), une réduction de la puissance de refroidissement jusqu'à 100 %, des FLOP/watt supplémentaires pouvant atteindre 22 % en températures ambiantes standard du centre de données (environ 75 °F) et une amélioration du débit des jetons pouvant atteindre 15 % en températures ambiantes élevées du centre de données (environ 120 °F).

Société soutenue par Khosla Ventures et Founders Fund

SAN FRANCISCO, 4 mars 2026 /CNW/ - Akash Systems, Inc., pionnier de la technologie Diamond Cooling®, a annoncé aujourd'hui le lancement et la disponibilité des premiers serveurs d'IA refroidis par diamant dotés de processeurs graphiques AMD Instinct™ MI350X et fabriqués par MiTAC Computing (3706.TW). Il s'agit du premier déploiement commercial de processeurs graphiques AMD Instinct™ de Diamond Cooling® dans les centres de données d'IA. Akash prévoit de lancer des solutions Diamond Cooling® pour des systèmes de processeurs graphiques AMD Instinct™ supplémentaires cette année, y compris l'AMD Instinct MI355X et les futurs AMD Instinct.

Le serveur d'IA doté de Diamond Cooling® propose des performances de processeur graphique exceptionnelles

Le diamant présente la conductivité thermique la plus élevée de tous les matériaux connus, éliminant la chaleur 5 fois plus rapidement que le cuivre, le matériau standard du secteur en matière de gestion de la chaleur. Nouvelle innovation dans la technologie de refroidissement, la solution Diamond Cooling® d'Akash est additive et complémentaire aux technologies existantes de refroidissement par air et par liquide. Cette technologie est établie dans l'espace extra-atmosphérique, équipant actuellement des systèmes satellites actifs.

Grâce à une réduction sans précédent de la température allant jusqu'à 10 °C (18 °F) du processeur graphique et de la mémoire à large bande passante (HBM), les opérateurs peuvent procéder à beaucoup plus de calculs avec les mêmes systèmes d'alimentation, ce qui améliore l'efficacité énergétique et le rendement des capitaux, l'efficacité d'utilisation de l'énergie (PUE), la densité des centres de données et le retour sur investissement (ROI) global.

Les performances sans limite offrent jusqu'à 22 % de FLOP par watt en plus, ce qui permet aux clients de densifier les calculs et de libérer immédiatement une capacité supplémentaire dans les centres de données nouveaux et existants. La réduction de température du processeur graphique permettrai à un centre de données de fonctionner avec 100 % de puissance en moins dédiée au refroidissement, et de maintenir des performances élevées jusqu'à environ 120 °F de sa température ambiante. De plus, les tests effectués par Akash ont révélé que cela pourrait permettre d'améliorer la production jusqu'à 15 %. Avec cette hausse de performance, chaque serveur refroidi par diamant pourrait générer jusqu'à 1 million de dollars de valeur supplémentaire sur quatre ans par rapport aux serveurs qui n'utilisent pas ces solutions.

« La demande en IA dépasse largement l'infrastructure qui l'alimente », a déclaré le Dr Felix Ejeckam, cofondateur & PDG d'Akash Systems. « La solution brevetée d'Akash brise le goulot d'étranglement thermique et accélère les déploiements d'IA de façon rentable. En collaboration avec AMD et MiTAC, nous mettons à profit une technologie et une expertise de niveau mondial pour jeter les bases de l'évolution de l'IA. »

Les nouveaux serveurs sont fabriqués et déployés en partenariat avec MiTAC Computing, leader en matière d'intelligence artificielle, de calcul à haute performance (HPC) et de solutions de serveurs écoénergétiques, et sont entièrement garantis en vertu des garanties AMD et du fabricant en vigueur.

« La technologie Diamond Cooling® d'Akash Systems prouve que l'innovation peut accroître les performances et l'efficacité des processeurs graphiques AMD Instinct™ », a déclaré Travis Karr, Vice-président d'entreprise, Commercial et Enterprise AI, AMD. « Avec les capacités de déploiement mondial de MiTAC, nous permettons aux centres de données d'accroître la densité de calcul et d'assurer une efficacité énergétique sans précédent. »

« Grâce à notre capacité de fabrication mondiale et à nos solides capacités techniques, les maisons d'IA et les centres de données à très grande échelle du monde entier peuvent rapidement déployer ces systèmes ultra-performants et écoénergétiques pour accroître leur puissance de calcul et obtenir un avantage concurrentiel décisif », a déclaré Rick Hwang, Président de MiTAC Computing.

Cette collaboration permet aux premiers serveurs d'IA MiTAC refroidis par diamant Akash et alimentés par les processeurs graphiques AMD Instinct™ de la série MI350X, de fournir des avantages transformateurs sur les applications exigeantes en utilisant la technologie Diamond Cooling® pour aider à maintenir des températures de processeur graphique basses, ce qui aide à prévenir l'étranglement thermique et à prolonger la durée de vie du matériel.

Les serveurs MiTAC sont également alimentés par deux processeurs AMD EPYC™ 9005 de 5e génération, des cartes réseau AI AMD Pensando™ Pollara 400 et la dernière pile logicielle AMD ROCm™ qui, ensemble, fournissent le débit et l'écosystème logiciel ouvert, aidant les centres de données à accélérer les charges de travail IA et à s'adapter durablement.

Pour en savoir plus sur ce produit, visitez le site https://www.mitaccomputing.com/en/products/G8825Z5_AMD_8-GPU_Server_Diamond_Cooling.

À propos d'Akash Systems

Akash Systems est le pionnier de la technologie Diamond Cooling® destinée aux serveurs d'IA et à d'autres environnements électroniques à forte intensité de chaleur. Initialement développée et déployée en partenariat avec la NASA pour les satellites, Akash Systems propose aujourd'hui ses solutions de refroidissement par diamant exclusives pour les systèmes GPU, CPU et mémoire, afin de relever les défis liés à l'énergie et aux performances dans le secteur en pleine croissance des centres de données d'IA aux États-Unis et à l'échelle mondiale. Akash est soutenu par les principaux investisseurs en capital-risque Khosla Ventures et Founders Fund. Pour en savoir plus, visitez www.akashsystems.com.

À propos de MiTAC Computing

MiTAC Computing Technology Corp., filiale de MiTAC Holdings, est spécialisée dans l'intelligence artificielle, le calcul à haute performance (CHP), le Cloud et l'informatique en périphérie. MiTAC Computing utilise des méthodes rigoureuses pour assurer une qualité sans compromis (au niveau des structures, des systèmes, des racks et des clusters) pour atteindre pleinement le rendement et l'intégration. Forte d'une présence mondiale et de capacités de bout en bout, de la recherche et du développement à la fabrication en passant par le soutien mondial, MiTAC Computing propose des plateformes agiles et personnalisées pour les centres de données, les CHP et les applications d'IA à très grande échelle. Pour en savoir plus, visitez www.mitaccomputing.com.

À propos d'AMD

AMD stimule l'innovation en informatique haute performance et en IA pour relever les défis les plus importants du monde. Aujourd'hui, la technologie AMD alimente des milliards d'expériences dans les infrastructures cloud et IA, les systèmes embarqués, les ordinateurs intelligents et les jeux vidéo. Forte d'un large portefeuille de processeurs, de processeurs graphiques, de réseaux et de logiciels optimisés par l'IA, AMD propose des solutions d'IA complètes qui offrent les performances et l'évolutivité ouvrant la voie à une nouvelle ère de l'informatique intelligente. Pour en savoir plus, visitez www.amd.com.

