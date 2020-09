Prolongée de cinq fins de semaine consécutives jusqu'au 11 octobre 2020; ces jours supplémentaires permettront au public d'avoir plus d'occasions de visiter le lieu historique national de l'Île-Georges.

HALIFAX, NS, le 4 sept. 2020 /CNW/ - Depuis le mois d'août dernier, le lieu historique national de l'Île-Georges a été partiellement ouvert aux visiteurs et la demande de billets a été élevée. Donc, le gouvernement du Canada annonce aujourd'hui la prolongation de la saison des visiteurs de cinq fins de semaine supplémentaires, du 12 et 13 septembre, jusqu'à la fin de semaine du 10 et 11 octobre 2020.

Les billets sont vendus par l'intermédiaire d'Ambassatours Gray Line/Murphy's on the Water, l'entreprise de transport par bateau qui assure le service de traversier vers l'Île-Georges dans le cadre d'une entente contractuelle avec Develop Nova Scotia.

Cette annonce a été rendue possible grâce à l'achèvement d'un nouveau quai financé conjointement par le gouvernement du Canada et la province de la Nouvelle-Écosse, par l'entremise de Develop Nova Scotia et de Tourisme Nouvelle-Écosse. Le quai constitue une porte d'entrée vers cette attraction historique et culturelle unique, qui met en valeur le port d'Halifax pour les résidents et les visiteurs.

Bien que les services aux visiteurs restent limités pour le moment, la poursuite de la consultation et de la collaboration en cours avec la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse et des partenaires autochtones par Parcs Canada permettra de s'assurer que la nouvelle expérience de visite sera représentative de l'ensemble de l'histoire complexe liée à cette zone névralgique du port d'Halifax.

Découvrez les rôles multiples joués par cette petite île et ses fortifications comme prison, et camp d'internement d'Acadiens, pour l'établissement de la Nouvelle-Écosse et la défense du Canada. L'Île- Georges est l'un des cinq lieux historiques nationaux de la ville qui composent le Complexe de défense d'Halifax.

Cette nouvelle possibilité touristique appuiera les efforts de reprise économique locale pendant la COVID-19 dans la région d'Halifax. En offrant un accès à l'île Georges, Parcs Canada donne aux visiteurs la possibilité de se rapprocher de la riche et complexe histoire du Canada atlantique.

Citations

« Depuis l'ouverture de l'Île-Georges au public en août dernier, les Haligoniens ont afflué en foule vers ce lieu emblématique pour en apprendre davantage sur l'histoire diversifiée de l'île et pour profiter d'Halifax d'un tout nouveau point de vue. Nous ajoutons plus de voyages et nous prolongeons le nombre de fins de semaine, et ce, jusqu'à l'Action de grâces, pour permettre à plus de visiteurs de se plonger dans l'histoire et l'écologie de cette île. J'encourage fortement tout le monde à visiter et à profiter de ce joyau émeraude du port de Halifax. »

Andy Fillmore, député d'Halifax et secrétaire parlementaire de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

Les faits en bref

L'investissement total de 3,7 millions de dollars pour l'offre aux visiteurs à l'île Georges comprend 1,6 million de dollars provenant du programme d'investissement pour les infrastructures fédérales de Parcs Canada et un financement de 2,07 millions de dollars d'Infrastructure Canada et de la province de la Nouvelle-Écosse, par l'entremise du fonds de revitalisation des attraits majeurs touristiques administré par Tourisme Nouvelle-Écosse.

Le lieu historique national de l'Île-Georges a été ouvert aux visiteurs les fins de semaine depuis le 8 août dernier, de 11 h 20 à 17 h, et continuera pendant cinq autres fins de semaine consécutives, du 12 et 13 septembre 2020 jusqu'à la fin de semaine du 10 et 11 octobre 2020.

Le transport vers l'île sera assuré par Murphy's, et il est recommandé aux visiteurs de réserver afin de garantir leurs places, compte tenu de la popularité de cette offre. L'achat de billets peut se faire en ligne à Ambassatours Gray Line/Murphy's on the Water.

À leur arrivée sur l'île, les visiteurs emprunteront un sentier en gravier incliné jusqu'au fort Charlotte où des interprètes présenteront l'histoire de l'île et offriront de courtes visites des tunnels par les salles et les couloirs du niveau inférieur de la batterie de tir, soit une partie des moyens de défense déployés sur l'île.

Les visiteurs et les employés devront porter un masque non médical ou un couvre-visage et suivre les recommandations de santé publique, y compris la distanciation physique et les bonnes mesures d'hygiène.

Les visiteurs sont priés de se préparer en consultant le site Web de Parcs Canada avant leur déplacement.

