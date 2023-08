OTTAWA, ON, le 3 août 2023 /CNW/ - Le 2 août 2023, le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Lawrence MacAulay, a rencontré le ministre de l'Agriculture et de l'Irrigation de l'Alberta, RJ Sigurdson, ainsi que des intervenants et des représentants des industries nationales et provinciales du bœuf, du bétail et des cultures pour discuter des moyens d'augmenter les exportations et la croissance économique du secteur tout en faisant en sorte que la région demeure un chef de file mondial de la production agricole durable. Il s'agit de la première rencontre en personne de ces ministres depuis leurs nominations ministérielles respectives.

Pendant leur rencontre, les ministres MacAulay et Sigurdson ont discuté des priorités du secteur agricole de l'Alberta, y compris des défis régionaux tels que la sécheresse, et ont réaffirmé l'importance de travailler en partenariat avec l'industrie pour encourager la participation proactive aux programmes fédéraux-provinciaux-territoriaux de gestion des risques de l'entreprise, comme Agri-stabilité. Les ministres ont également discuté de l'importance de coordonner la préparation aux urgences telles qu'une éventuelle épidémie de peste porcine africaine et de maintenir des partenariats internationaux solides, notamment en tirant parti de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste et la Stratégie du Canada pour l'Indo-Pacifique.

Les représentants de l'industrie ont partagé leurs points de vue sur les façons d'améliorer la résilience et le développement durable du secteur, les priorités et défis régionaux, les objectifs et opportunités en matière de commerce international et les priorités et possibilités de financement du Partenariat canadien pour une agriculture durable, ainsi que de la Stratégie pour une agriculture durable. Au cours de sa tournée, le ministre MacAulay a eu l'occasion de visiter le Centre d'excellence du bœuf canadien et de voir les résultats des investissements fédéraux antérieurs, y compris de nouveaux outils et ressources numériques de pointe qui sont essentiels pour accroître les débouchés internationaux pour le bœuf canadien.

Les intervenants ont également soulevé les possibilités et les défis uniques auxquels font face les exploitations agricoles et le secteur du point de vue des producteurs, et ont souligné l'importance d'appuyer l'adoption de pratiques de gestion bénéfiques à la ferme pour faire croître les entreprises, tout en s'attaquant aux changements climatiques. Ils ont exprimé leur appréciation à l'égard des programmes de financement fédéraux tels que le Fonds d'action à la ferme pour le climat, et ont donné des exemples de résultats concrets du programme.

Il s'agit de la première tournée ministérielle du ministre MacAulay depuis sa reconduction à titre de ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire le 26 juillet 2023. La visite marque la poursuite de solides partenariats avec les dirigeants et les intervenants du secteur en Alberta.

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Agriculture et Agroalimentaire Canada

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Renseignements: Pour les médias : Simon Lafortune, Attaché de presse, Cabinet du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire [email protected], 1-343-549-0778; Relations avec les médias, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 613-773-7972, 1-866-345-7972, [email protected]