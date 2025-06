OTTAWA, ON, le 11 juin 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney s'est entretenu avec le président du Brésil, Luiz Inácio Lula da Silva.

Le premier ministre Carney et le président Lula ont discuté des possibilités de renforcer le commerce entre le Canada et le Brésil. Les dirigeants ont convenu de renforcer la collaboration dans les domaines de la sécurité énergétique et des minéraux critiques, particulièrement dans le cadre de la présidence canadienne du G7 en 2025 et lors de la 30e Conférence des Parties (COP30) que le Brésil accueillera plus tard cette année.

Le premier ministre Carney et le président Lula ont souligné les valeurs communes aux deux nations, notamment la protection de l'environnement et le renforcement de leurs économies en partenariat avec les peuples autochtones.

Le premier ministre Carney a invité le président Lula au Sommet des dirigeants du G7 de 2025 à Kananaskis, en Alberta, où les dirigeants sont impatients de se rencontrer la semaine prochaine.

