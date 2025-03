MONTRÉAL, le 28 mars 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney s'est entretenu avec le président des États-Unis, Donald J. Trump. Le premier ministre et le président ont eu une conversation très constructive sur les relations entre nos deux pays.

Les dirigeants ont convenu d'entamer des négociations globales sur une nouvelle relation économique et de sécurité immédiatement après les élections. Dans l'intervalle, les dirigeants ont convenu que les conversations entre le ministre du Commerce international et des Affaires intergouvernementales et président du Conseil privé du Roi pour le Canada, Dominic LeBlanc, et le secrétaire au Commerce des États-Unis, Howard Lutnick, s'intensifieraient afin de répondre aux préoccupations immédiates.

Le premier ministre a affirmé au président qu'il travaillerait sans relâche au cours du mois à venir pour gagner le privilège de représenter le Canada dans ces discussions.

Le premier ministre a informé le président que son gouvernement mettra en œuvre des tarifs douaniers de représailles afin de protéger les travailleurs canadiens et notre économie, à la suite de l'annonce de nouvelles mesures commerciales américaines le 2 avril 2025.

