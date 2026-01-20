DAVOS, Suisse, le 20 janv. 2026 /CNW/ - Cabinet du Premier ministre

Hier, le premier ministre Mark Carney s'est entretenu avec le premier ministre du Royaume-Uni, Sir Keir Starmer.

Les dirigeants ont réitéré que toute décision concernant l'avenir du Groenland relevait uniquement du Groenland et du Danemark.

Le Canada accroît considérablement sa sécurité dans l'Arctique par le renforcement de son armée et grâce à des investissements dans des infrastructures essentielles. Le Canada poursuivra sa collaboration avec les Alliés afin de protéger également cette région cruciale, à savoir les flancs nord et ouest de l'OTAN.

Les dirigeants ont discuté du besoin de soutenir les efforts visant à mettre fin à la guerre en Ukraine et à instaurer une paix juste et durable pour les Ukrainiens.

Le premier ministre Carney et le premier ministre Starmer ont convenu de rester en contact étroit.

