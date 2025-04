OTTAWA, ON, le 6 avril 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney s'est entretenu avec le premier ministre du Royaume-Uni, Sir Keir Starmer.

Les deux dirigeants ont discuté des mesures commerciales injustifiées imposées par les États-Unis à l'échelle mondiale et de la nécessité de renforcer leurs relations commerciales avec des partenaires fiables. Le premier ministre Carney a souligné son plan destiné à contrecarrer l'imposition des tarifs visant le Canada, notamment ceux qui frappent les secteurs de l'automobile, de l'acier et de l'aluminium, ainsi qu'à protéger les travailleurs et les entreprises du pays et à consolider l'économie canadienne.

Le premier ministre Carney et le premier ministre Starmer ont également discuté de questions mondiales d'intérêt commun, notamment le soutien à l'Ukraine confrontée à l'invasion de la Russie. Les dirigeants ont convenu de poursuivre leurs échanges rapprochés.

Liens connexes

Ce document se trouve également à l'adresse https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias : [email protected]