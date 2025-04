OTTAWA, ON, le 3 avril 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney s'est entretenu avec le chancelier de l'Allemagne, Olaf Scholz.

Le premier ministre Carney et le chancelier Scholz ont souligné le succès de la foire commerciale Hannover Messe, la plus importante au monde pour les technologies industrielles, dont le Canada est le pays partenaire pour 2025.

Les deux dirigeants ont discuté de l'importance de la collaboration entre pays partenaires fiables afin de préserver la sécurité transatlantique et de resserrer les liens économiques, en particulier dans le contexte commercial mondial actuel. Le premier ministre a présenté son plan visant à lutter contre les mesures commerciales injustifiées prises par les États-Unis contre le Canada, à protéger les entreprises et les travailleurs canadiens et à renforcer l'économie du Canada.

Le premier ministre Carney et le chancelier Scholz ont souligné l'étroite relation bilatérale entre le Canada et l'Allemagne et convenu de rester en contact étroit.

