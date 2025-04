OTTAWA, ON, le 3 avril 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a rencontré virtuellement ses homologues des provinces et des territoires pour discuter de la réponse coordonnée du Canada aux droits de douane réciproques et ceux visant le secteur automobile imposés par les États-Unis. Le premier ministre était accompagné du ministre du Commerce international et des Affaires intergouvernementales et président du Conseil privé du Roi pour le Canada, Dominic LeBlanc.

Les premiers ministres ont condamné l'imposition continue de droits de douane, qui met en péril des milliers d'emplois bien rémunérés au Canada et aux États-Unis. Bien que certains éléments importants de la relation canado-américaine sont préservés, le premier ministre Carney a indiqué que les mesures commerciales prises par les États-Unis entraîneront de lourdes pertes sur le plan économique.

Les premiers ministres ont discuté de la réponse du Canada aux nouveaux droits de douane annoncés par les États-Unis et des moyens de défendre l'économie canadienne. Le premier ministre Carney a consulté ses homologues sur une réponse qui aura le plus d'impact sur les États-Unis, minimisera les répercussions sur les Canadiens et les Canadiennes et évitera d'aggraver la crise commerciale que le Canada s'est efforcé d'éviter. Le Canada veillera à ce que les revenus découlant des droits de douane de représailles soutiennent les entreprises et les travailleurs touchés. Le premier ministre a indiqué qu'il faut continuer à faire preuve de détermination et d'unité pour relever ce défi.

Le premier ministre Carney a informé ses homologues de la teneur de ses récents échanges avec des partenaires américains et internationaux, dont la présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum.

Le premier ministre Carney a mentionné que d'autres réunions avec les premiers ministres des provinces et des territoires seront organisées dans les semaines à venir.

Liens connexes

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]