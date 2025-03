MONTRÉAL, le 28 mars 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a rencontré virtuellement ses homologues des provinces et des territoires pour discuter de la réponse coordonnée du Canada aux droits de douane injustifiés imposés par les États-Unis sur les produits canadiens, dont ceux récemment annoncés sur les véhicules et les pièces automobiles importés. Le premier ministre était accompagné du ministre du Commerce international et des Affaires intergouvernementales et président du Conseil privé du Roi pour le Canada, Dominic LeBlanc.

Les premiers ministres font front commun contre les mesures commerciales injustifiées des États-Unis et sont déterminés à défendre les entreprises, les travailleurs et les familles du Canada touchés par cette menace.

Le premier ministre Carney a donné un compte rendu de la conversation qu'il a eue plus tôt aujourd'hui avec le président des États-Unis, Donald J. Trump. Le premier ministre et ses homologues ont discuté des mesures à prendre afin de répondre à l'évolution de la menace des droits de douane et de renforcer l'économie canadienne, notamment en facilitant la réalisation de projets d'ordre économique et en supprimant les obstacles au commerce entre les provinces et les territoires. Le premier ministre Carney a souligné la détermination du gouvernement du Canada à poursuivre la lutte contre les droits de douane injustes et à protéger les Canadiens et les Canadiennes.

Le premier ministre Carney a indiqué que d'autres réunions avec les premiers ministres des provinces et des territoires seront organisées dans les semaines à venir.

Liens connexes

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]