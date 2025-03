OTTAWA, ON, le 21 mars 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Carney a participé à une rencontre avec les dirigeants des trois organisations autochtones nationales : la cheffe nationale de l'Assemblée des Premières Nations, Cindy Woodhouse Nepinak, le président de l'Inuit Tapiriit Kanatami, Natan Obed, et la présidente du Ralliement national des Métis, Victoria Pruden.

Au cours de la rencontre, le premier ministre a fait part de sa volonté de bâtir une économie canadienne forte et unifiée, la plus forte du G7, en partenariat avec les peuples autochtones. Le premier ministre et le gouvernement fédéral s'assureront d'intégrer des mesures qui permettront une véritable réconciliation avec les communautés autochtones et, ainsi, de veiller à ce que le leadership et les points de vue de ces dernières fassent partie intégrante des efforts déployés pour bâtir une économie prospère et inclusive.

Le premier ministre a souligné que le gouvernement fédéral sollicitera le partenariat et l'avis des dirigeants autochtones sur la manière de bâtir ensemble notre économie, notamment en ce qui concerne les possibilités offertes aux Autochtones de participer à de grands projets et le respect de leurs droits. Le premier ministre Carney a indiqué que le gouvernement du Canada allait doubler le financement du Programme de garantie de prêts pour les Autochtones, qui passera de 5 à 10 milliards de dollars, et y inclure d'autres projets que ceux liés à l'énergie et aux ressources naturelles. Cette mesure permettra d'appuyer un plus grand nombre de projets dirigés par des Autochtones dans les domaines de l'infrastructure, du transport et du commerce à l'échelle du pays. Nous veillerons ainsi à ce que les détenteurs de droits soient inclus dans les efforts de construction accélérés déployés par le Canada.

Le premier ministre Carney a réitéré son engagement à faire progresser la réconciliation, à respecter la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et à adopter une approche fondée sur les distinctions avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis.

Le premier ministre Carney a remercié la cheffe nationale Woodhouse Nepinak, le président Obed et la présidente Pruden d'avoir accepté cette rencontre dans un délai très court. Les dirigeants ont convenu de poursuivre leur collaboration.

