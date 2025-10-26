KUALA LUMPUR (Malaisie) , le 26 oct. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a rencontré le premier ministre du Vietnam, Phạm Minh Chính, en marge du Sommet de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) à Kuala Lumpur, en Malaisie.

Le premier ministre Carney a souligné les possibilités de croissance que présentent les solides relations commerciales entre le Canada et le Vietnam. Le Vietnam est le plus important partenaire commercial du Canada au sein de l'ANASE, les échanges commerciaux entre les deux pays se chiffrant à plus de 15 milliards de dollars. Les premiers ministres ont discuté du renforcement de la collaboration en matière de commerce, notamment dans les secteurs de l'énergie, de l'aérospatiale, de la sécurité et des minéraux critiques.

Le premier ministre Carney a évoqué la nouvelle mission du Canada visant à doubler ses exportations vers des pays autres que les États-Unis au cours de la prochaine décennie. À cette fin, les dirigeants ont discuté des possibilités pour le Canada de créer de nouvelles occasions commerciales avec le Vietnam, notamment en accélérant les négociations en vue d'un accord de libre-échange Canada-ANASE.

Le premier ministre Carney et le premier ministre Chính resteront en contact étroit.

Liens connexes

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]